Без соплей и кашля: житель Молдовы рассказал о том, как 40 лет не болел

Благодаря немудреным народным рецептам можно десятилетиями сохранять бодрость духа и крепкий иммунитет - это доказал на своем примере гражданин Молдовы, который вот уже четыре десятилетия чувствует себя превосходно.

КИШИНЕВ, 29 окт - Sputnik. Эксперт в области народной медицины Влад Саинчук утверждает, что ни разу не болел простудой и гриппом с 1976 года. Этого ему удалось добиться благодаря ежедневному употреблению целебного молдавского "смузи", содержащего в себе множество питательных и полезных веществ. Этот напиток народный врач употребляет каждый вечер за дав часа до сна.

Хотя, отметил собеседник в эфире радиостудии Sputnik Молдова, если вы все же серьезно заболели ОРЗ или гриппом, не следует применять в лечении лишь методы народной медицины. Если вы почувствовали головные боли, недомогание, признаки ангины, сильный насморк и отметили повышение температуры, необходимо вызвать семейного врача. Но, одновременно с приемом лекарств, выписанных им, не забывайте пить и травяные отвары.

"Липовый чай - самое подходящее поддерживающее организм средство в данном случае, однако многие употребляют его неправильно. Липовый чай является потогонным средством, поэтому надо выпивать лишь одну чашку вечером. Нельзя ни в коем случае пить липовый чай с медом. Мед содержит частицы пыльцы, которая является сильным аллергеном. Это приведет к усилению кашля", - уточнил специалист по народной медицине.

Чтобы быстрее избавиться от гриппа, Саинчук порекомендовал употреблять как можно больше витамина C в натуральном или таблетированном виде. Обильное питье при гриппе и ОРВИ позволит наладить нормальный ритм гидратации организма и, соответственно, быстрее вывести из него токсины.

Что же касается ликвидации незначительных простудных симптомов, специалист рекомендует простой рецепт. В чашку горячего молока добавить немного пищевой соды, ложку еда (если человек - не аллергик), ложечку сливочного масла и сваренный вкрутую желток куриного яйца.

"Такой "коктейль здоровья" поможет за два три дня полностью избавиться от простуды", - резюмировал человек, который не болел уже более 40 лет.

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