В Приднестровье снова изменят перечень жизненно важных лекарственных средств

В регионе намерены внести изменения в закон об охране здоровья граждан и внести в него такое понятие, как клинические рекомендации.

ТИРАСПОЛЬ, 29 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье намерены пересмотреть перечень жизненно важных лекарственных средств, которые приобретаются за счет бюджета региона. Такие перемены обсуждались на собрании Консультативного Совета при Минздраве. В этом году уже были исключены препараты с недоказанной эффективностью, однако работа по изменению перечня продолжается, сообщили в ведомстве.

"Мне не нравятся ситуации, когда врачи рекомендуют препараты зачастую в пользу конкретного производителя, поставщика или аптеки. Поэтому мы должны регламентировать эти моменты", - отметил глава Минздрава Алексей Цуркан. © Sputnik / Евгений Одиноков Тирасполь настаивает на существующем порядке импорта лекарств в регион

По словам замминистра Евгения Кузьмина, перечень жизненно важных препаратов сформировала Всемирная организация здравоохранения. На его основе странам рекомендуется создавать уже свои национальные списки, исходя из своих возможностей.

"Сейчас недостаточно только научного обоснования, необходимо подтверждение эффективности, безопасности применения методов лечения и диагностики, экономической целесообразности использования этих методов", - сказал он.

По его мнению, решение о применении тех или иных медицинских технологий должно быть основано на комплексном анализе всех имеющихся научных доказательств, их эффективности и безопасности, а не на мнении отдельных специалистов и личном клиническом опыте врачей.

В связи с этим Минздрав рассматривает вариант введения в закон об охране здоровья понятия "клинические рекомендации". Они будут основаны на методологии доказательной медицины с указанием уровня убедительности и доказательности. Цель клинических рекомендаций – помочь принять решение в клинико-диагностическом процессе как врачу, так и пациенту.

Кузьмин подчеркнул, что врач тогда будет принимать решение не единолично. Если пациент пожелает лечиться другими препаратами, которые не находятся в перечне, то ему предоставят такую возможность. Лекарства в данном случае будут приобретены за собственные деньги.

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