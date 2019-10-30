Сезон окончен: жители Кишинева остались без кофе и сладкой воды в парках

В парках и скверах в теплое время года разместили 40 точек продаж, где можно было найти мороженое, кофе и прохладительные напитки.

КИШИНЕВ, 30 окт – Sputnik. Со среды, 30 октября, в муниципии Кишинев закрывается сезон передвижной уличной торговли. Соответствующее распоряжение подписал и.о. генпримара молдавской столицы Адриан Талмач.

"Закрыть с 30 октября 2019 года сезон передвижной уличной торговли в муниципии Кишинев. Претуры секторов должны обеспечить мониторинг соблюдения положений этого распоряжения", - отмечено в тексте документа. © Sputnik / Сергей Цуркану Сто строк о наболевшем - в столичных парках введут строгие запреты

В распоряжении также сказано, что общественный порядок в местах отдыха горожан, где располагались точки передвижной уличной торговли, будут обеспечивать сотрудники управления полиции молдавской столицы.

В документе уточняется, что речь идет о парках и скверах.

Согласно решению местной администрации, продажа прохладительных напитков, мороженого, чая и кофе в этих местах отдыха разрешена с 1 июня 2019 года, когда стартовал сезон. Тогда же в примэрии уточнили, что он завершится 30 октября. В этот период было разрешено разместить в парках и скверах 40 точек продаж, которые должны были архитектурно и эстетически соответствовать месту, где размещались.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK