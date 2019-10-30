10:52 30 Октября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.44
  • USD17.54
  • RUB0.27
  • RON4.09
  • UAH0.70
Поиск
Заседание правительства. Архивное фото

Правительство собирается на заседание: что на повестке

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
158 0 0
Sputnik Молдова

Несколько проектов намерены отозвать из парламента, а по некоторым кабмин должен дать свое заключение.

КИШИНЕВ, 30 окт – Sputnik. Правительство соберется на очередное заседание в среду. В повестку дня включены 12 вопросов, в том числе кадровые изменения. 

Вадим Брынзан
© Sputnik / Miroslav Rotari
Брынзан: Молдова заинтересована в укреплении сотрудничества со странами СНГ

В списке инициатив также значится начало ведения переговоров по займу у Банка развития Совета Европы для реализации проекта строительства пенитенциара в Кишиневе, утверждение Регламента о работе Государственного дактилоскопического реестра, отзыв трех инициатив из высшего законодательного органа страны.

Еще члены кабмина должны дать заключение по внесению поправок в закон о прокуратуре и Кодекс о выборах, высказаться об изменениях в закон о Национальном банке и закон о медикаментах.

Также правительство даст свое заключение по проекту дополнения закона об обязательном медицинском страховании.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

В правительстве утверждены кадровые назначения
Правительство Молдовы внесло изменения в состав комиссии по реинтеграции
Изменится ли состав правительства Молдовы после 3 ноября: что заявила Санду


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости




Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
В Белом доме "заселились" зомби и кровавые клоуны - фото
“Бук” в пустыне. В Египте прошли совместные российско-египетские учения
"Бук" в пустыне. В Египте прошли совместные российско-египетские учения
Местные выборы 2019: лидеры голосования в районных / муниципальных советах
Выборы 2019: лидеры голосования в районных / муниципальных советах

БОМОНД
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться