Правительство собирается на заседание: что на повестке

Несколько проектов намерены отозвать из парламента, а по некоторым кабмин должен дать свое заключение.

КИШИНЕВ, 30 окт – Sputnik. Правительство соберется на очередное заседание в среду. В повестку дня включены 12 вопросов, в том числе кадровые изменения.

В списке инициатив также значится начало ведения переговоров по займу у Банка развития Совета Европы для реализации проекта строительства пенитенциара в Кишиневе, утверждение Регламента о работе Государственного дактилоскопического реестра, отзыв трех инициатив из высшего законодательного органа страны.

Еще члены кабмина должны дать заключение по внесению поправок в закон о прокуратуре и Кодекс о выборах, высказаться об изменениях в закон о Национальном банке и закон о медикаментах.

Также правительство даст свое заключение по проекту дополнения закона об обязательном медицинском страховании.

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