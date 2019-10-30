Список сократился: на пост генпрокурора претендуют четверо кандидатов

КИШИНЕВ, 30 окт – Sputnik. После этапа интервью в списке кандидатов на должность генерального прокурора Молдовы осталось четыре человека. Об этом написала на своей странице в соцсети Facebook глава Минюста Олеся Стамате.
В конце сентября глава Высшего совета прокуроров (ВСП) Анжела Мотузок заявляла, что процедуры, начатые ранее этой структурой в рамках конкурса по отбору кандидата на пост генерального прокурора Молдовы, прекращены. Это связано с тем, что 16 сентября депутаты утвердили изменения в закон о прокуратуре сразу в двух чтениях. Таким образом, 30 сентября Минюст инициировал процесс отбора кандидатов на должность генерального прокурора Молдовы. Срок подачи документов истек 20 октября в 23.59. Предварительный отбор кандидатов на пост генерального прокурора состоит из двух этапов – психологическое тестирование (25 октября) и собеседование (28-29 октября).
"После недели работы над документами, которые подали кандидаты на пост генерального прокурора и двух дней интервью сообщаю, что мы выбрали четверых, которых предложим Высшему совету прокуроров для финального отбора", - написала Стамате.
По ее словам, Комиссия объективно оценивала всех претендентов и сделала свой выбор на основе консенсуса.
Таким образом, в списке кандидатов остались старший следователь Национального антикоррупционного центра Олег Крышмару, адвокат Владислав Грибинча, прокурор Вячеслав Солтан, а также экс-прокурор и бывший депутат парламента Молдовы Александр Стояногло.
Что изменилось в процессе выбора генпрокурора
Главное новшество при выборе генерального прокурора заключается в том, что теперь избрание проходит через несколько "фильтров".
Первый из них - отбор претендентов на пост гепрокурора спецкомиссией, созданной Минюстом, а второй - отбор кандидатов Высшим советом прокуроров (ВСП).
Претенденты должны быть гражданами Молдовы, знать государственный язык, иметь 10-летний опыт в области права, из которых 5 лет работать прокурором или судьей, или 8 лет трудиться адвокатом или следователем. Также в отношении кандидатов не должно быть установленной меры по судебной защите, не должно быть судимостей. У претендентов должно быть высшее образование в области права, они обязаны иметь управленческие качества.
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Также в последние три года все претенденты не должны состоять в политических партиях, участвовать в политических мероприятиях. Еще в последние 6 месяцев они не должны были быть членами Высшего совета прокуроров.
В прошлом конкурсе по занятию должности генпрокурора участвовали семеро кандидатов.
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