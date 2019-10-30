Прокуроры наложили арест на банковские счета Плахотнюка: речь о миллионах

После того, как Владимир Плахотнюк был объявлен в международный розыск, прокуроры арестовали его банковские счета.

КИШИНЕВ, 30 окт - Sputnik. Прокуроры арестовали банковские счета экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка, который фигурирует в деле об отмывании денег в особо крупных размерах. Об этом в среду сообщили в Антикоррупционной прокуратуре страны.

"Во время ведения следствия был арестованы банковские счета, принадлежащие Владимиру Плахотнюку и открытые в КБ Victoribank АО, где содержится 15 миллионов 275 тысяч леев", - заявили в Антикоррупционной прокуратуре.

В общей сложности, как сообщили в прокуратуре, в ходе расследования дел по отмыванию денег арестовано имущество на сумму в 55,4 миллиона леев.

Владимира Плахотнюка объявили в международный розыск>>>

Помимо банковских счетов Плахотнюка, как уточнили в ведомстве, арест наложен на банковский счет физического лица, открытый в том же банке, где у него лежат чуть более 278 тысяч евро.

"Арестована также доля в 100% социального капитала ООО BB-DIALIZĂ, чья стоимость составляет 31,8 миллиона леев, доля в 100% социального капитала ООО BASS-SYSTEMS, стоимостью в 2,95 миллиона леев, а также на ООО GMG PRODUCTION, стоимостью в 10,8 миллиона леев", - отмечено в сообщении.

Как пояснили в Антикоррупционной прокуратуре, такие меры приняты для того, чтобы избежать риска отчуждения денежных средств.

Плахотнюка обвиняют в отмывании денег в особо крупных размерах, согласно части 3 (б) статьи 243 Уголовного кодекса Молдовы. По данному делу 11 октября 2019 года суд сектора Чеканы удовлетворил ходатайство прокуратуры с применением меры пресечения - превентивный арест сроком на 30 дней и выдал ордер на арест в отношении экс-лидера Демпартии. А 29 октября Плахотнюка объявили в международный розыск.

Где находится Плахотнюк

Плахотнюк покинул Молдову 14 июня, сразу после того, как на тот момент возглавляемая им Демократическая партия объявила о переходе в оппозицию.

Через неделю после отъезда он сложил с себя обязанности председателя партии, а 30 июля отказался от кресла депутата молдавского парламента. СМИ до этого сообщали, что Плахотнюк может находиться в США.

Молдавский премьер Майя Санду рассказала, что попросила помощи у ФБР, ЦРУ и Минюста США в расследовании кражи из банковской системы Молдовы и заморозке активов фигурантов этого дела на территории Штатов, в том числе она имела в виду Плахотнюка.

Кроме того, Генеральная прокуратура Молдовы 5 августа по распоряжению и.о. генпрокурора Думитру Робу открыла уголовное дело по факту узурпации власти в период с 7 по 14 июня 2019 года.

Занимается этим делом группа прокуроров и следователей из различных подразделений правоохранительных органов.

Согласно статье 339 УК РМ, действия, совершенные с целью захвата или насильственного удержания государственной власти с нарушением Конституции Республики Молдова, наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.

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