Снова обыски: на этот раз речь о контрабанде в ЕС - видео

Новая операция прокуроров по борьбе с оргпреступностью и расследованию особых дел - в числе подозреваемых двое мужчин.

КИШИНЕВ, 30 окт – Sputnik. Прокуроры провели обыски в нескольких населенных пунктах республики по делу о контрабанде этилового спирта в Европейский союз. Об этом сообщили в среду в Генеральной прокуратуре Молдовы.

Правоохранительные органы следили за фурой, где, предположительно, везли товар. В число подозреваемых попали двое мужчин 38 и 45 лет - водитель и организатор схемы.

При обысках в районе Окница, рядом с украинской границей, нашли 12,5 тысячи литров этилового спирта, который и собирались незаконно переправить в ЕС. Товар стоимостью 1,5 миллиона леев изъяли.

"Двоих подозреваемых задержали на основании доказательств, демонстрирующих факт транспортировки этилового спирта без его маркировки и дальнейшей подготовки к контрабанде", - сообщили в прокуратуре.

Там же добавили, что помимо этого мужчины незаконно возили из Приднестровья поддельную алкогольную продукцию и сигареты.

За одно из нарушений обоим может грозить штраф до 92,5 тысячи леев (или до 350 тысяч леев в случае фирм), а за контрабанду – от 3 до 10 лет тюрьмы.

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