Никакого насморка: как в Приднестровье готовятся к сезону простуд и гриппа

ТИРАСПОЛЬ, 30 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье уже поступила партия вакцин от гриппа в 1700 доз. Следующая - в 20 тысяч доз ожидается в конце ноября-начале декабря.
"Первая партия была закуплена для медицинских работников из группы риска - педиатров, терапевтов и инфекционистов. Эти врачи контактируют с большим количеством граждан, поэтому должны быть привиты в первую очередь", - отметили в Минздраве Приднестровья.
Вторая партия предназначена для всех желающих привиться от гриппа. Вакцинирование будет бесплатным.
"Пока ни одного случая гриппа еще не зафиксировано. Усиление надзора связано с наступлением календарного эпидемического сезона", - пояснили в ведомстве.
Эпидемиологи предполагают, что подъем заболеваемости ОРВИ произойдет в начале следующего года.
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