Никакого насморка: как в Приднестровье готовятся к сезону простуд и гриппа

Все лечебно-профилактические учреждения региона теперь еженедельно будут составлять отчетность обо всех случаях заболевания ОРВИ и гриппа.

ТИРАСПОЛЬ, 30 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье уже поступила партия вакцин от гриппа в 1700 доз. Следующая - в 20 тысяч доз ожидается в конце ноября-начале декабря.

"Первая партия была закуплена для медицинских работников из группы риска - педиатров, терапевтов и инфекционистов. Эти врачи контактируют с большим количеством граждан, поэтому должны быть привиты в первую очередь", - отметили в Минздраве Приднестровья.

Вторая партия предназначена для всех желающих привиться от гриппа. Вакцинирование будет бесплатным.

В приднестровском регионе эпидемиологическая обстановка на данный момент благополучная. Однако все лечебно-профилактические учреждения начинают мониторинг циркуляции вирусов гриппа, острых инфекций верхних дыхательных путей с предоставлением еженедельной отчетности. Обобщенные данные будут направляться в Республиканский центр гигиены и эпидемиологии каждый понедельник.

"Пока ни одного случая гриппа еще не зафиксировано. Усиление надзора связано с наступлением календарного эпидемического сезона", - пояснили в ведомстве.

Эпидемиологи предполагают, что подъем заболеваемости ОРВИ произойдет в начале следующего года.

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