16:13 30 Октября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.44
  • USD17.54
  • RUB0.27
  • RON4.09
  • UAH0.70
Поиск
Карантин в школах

Никакого насморка: как в Приднестровье готовятся к сезону простуд и гриппа

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Общество
Получить короткую ссылку
51 0 0
Sputnik Молдова

Все лечебно-профилактические учреждения региона теперь еженедельно будут составлять отчетность обо всех случаях заболевания ОРВИ и гриппа.

ТИРАСПОЛЬ, 30 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье уже поступила партия вакцин от гриппа в 1700 доз. Следующая - в 20 тысяч доз ожидается в конце ноября-начале декабря.

"Первая партия была закуплена для медицинских работников из группы риска - педиатров, терапевтов и инфекционистов. Эти врачи контактируют с большим количеством граждан, поэтому должны быть привиты в первую очередь", - отметили в Минздраве Приднестровья.

Вторая партия предназначена для всех желающих привиться от гриппа. Вакцинирование будет бесплатным.

Лекарственные препараты и градусник для измерения температуры
© Sputnik / Александр Кряжев
Без соплей и кашля: житель Молдовы рассказал о том, как 40 лет не болел
В приднестровском регионе эпидемиологическая обстановка на данный момент благополучная. Однако все лечебно-профилактические учреждения начинают мониторинг циркуляции вирусов гриппа, острых инфекций верхних дыхательных путей с предоставлением еженедельной отчетности.  Обобщенные данные будут направляться в Республиканский центр гигиены и эпидемиологии каждый понедельник.

"Пока ни одного случая гриппа еще не зафиксировано. Усиление надзора связано с наступлением календарного эпидемического сезона", - пояснили в ведомстве.

Эпидемиологи предполагают, что подъем заболеваемости ОРВИ произойдет в начале следующего года.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Мигрень: симптомы, причины, лечение
Кирьякова: когда в Молдову придет грипп
Теги:
ОРВИ, простуда, грипп, Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости




Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
В Белом доме "заселились" зомби и кровавые клоуны - фото
“Бук” в пустыне. В Египте прошли совместные российско-египетские учения
"Бук" в пустыне. В Египте прошли совместные российско-египетские учения
Местные выборы 2019: лидеры голосования в районных / муниципальных советах
Выборы 2019: лидеры голосования в районных / муниципальных советах

БОМОНД
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться