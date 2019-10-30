Додон создал Совет экспертов в области реформы юстиции при президенте Молдовы

Глава республики считает, что все, кто наносят ущерб репутации системы юстиции и органа судебного самоуправления, или те, кто пассивно наблюдал за творимым беззаконием, должны уйти из системы.

КИШИНЕВ, 30 окт – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон создал консультативный Совет экспертов в области реформы юстиции. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

В состав совета вошли 13 человек: экс-глава Конституционного суда Виктор Пушкаш, бывший судья Европейского суда по правам человека Станислав Павловский, судья Высшей судебной палаты Лилиана Катан, прокурор, представитель Молдовы в Группе государств по борьбе с коррупцией Александр Гладко, прокурор по особым вопросам Карролина Видрашку-Брынзэ, декан Коллегии адвокатов Кишинева Дорин Попеску, судья Ион Киртоакэ, экс-генеральный секретарь министра юстиции, национальный эксперт Николае Ешану, международный эксперт в области юстиции Карстен Манке, эксперт в области защиты прав человека Анатолий Мунтяну, адвокат Георге Амихалакиоаие, адвокат, экс-прокурор Ион Вызгоадэ и адвокат, доцент кафедры права университета К. Стере Павел Мидриган.

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"Реформа юстиции – наш основной приоритет, а деятельность судей и прокуроров в интересах государства и граждан – основное условие для изменения ситуации к лучшему в Молдове. Мы желаем, чтобы у нас было такое государство, где юстиция и законность занимали бы достойное место, где мы бы чувствовали себя в безопасности, чтобы у нас были созданы условия для социально-экономического развития, а бизнес-среда процветала в здоровых условиях", - отметил глава республики.

По его мнению, этих условий нельзя достичь без подлинно свободной юстиции, где не будет давления сверху, списков и всяких предпочтений.

"Именно с этой целью я поддержу реформу, которая обеспечит реализацию данных устремлений и укоренит юстицию, заслуживающую уважение людей", - отметил Додон.

Президент считает, что в условиях, когда уровень доверия граждан к системе юстиции и органам правопорядка крайне низок, когда справедливости можно добиться в инстанциях зачастую через коррупцию, важно действовать решительно, чтобы очистить всю судебную систему.

"Все, кто наносят ущерб репутации системы юстиции и органа судебного самоуправления, способствуя ее порабощению, или те, кто пассивно наблюдал за творимым беззаконием, должны уйти из системы, и для этого необходимо использовать все инструменты, предусмотренные законодательством", - подчеркнул глава республики.

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По его словам, "те, кто хочет провести настоящую глубокую реформу юстиции, не могут стать союзниками коррумпированных элементов системы, поскольку рискуют стать их подельниками".

"Мы должны предложить молодым судьям, честным и преданным профессии, возможность изменить систему, создать такую юстицию, которая будет служить стране и народу. В этом контексте приветствую решение отдельных групп судей принять к сведению мой призыв дождаться усовершенствования нормативных актов, касающихся избрания новых членов Высшего совета прокуратуры", - отметил Додон.

Как считает он, это могло бы способствовать снижению напряженности в системе юстиции и создать оптимальные условия для глубокого реформирования. Глава республики заявил, что первостепенная задача - определение наилучшего механизма по созданию профессионального и качественного органа судебного администрирования, который мог бы оказать решающее содействие реформированию системы.

"Для поддержания процесса осуществления по-настоящему эффективной реформы юстиции, я принял решение создать Совет влиятельных экспертов в этой области, причем как национальных, так и зарубежных, политически не ангажированных, - они будут действовать независимо при президенте Молдовы", - сообщил Додон.

Президент пояснил, что основной задачей Совета будет проведение экспертизы законодательных инициатив в части реформирования системы юстиции, а также законов в этой сфере, которые будут направляться для промульгации.

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