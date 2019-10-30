Героический подвиг на молдавской земле - внук смотрит на мир глазами прадеда

Время не властно над памятью, как и подвиг тех, кто освобождал молдавскую землю от фашистской скверны. Память о тех днях и о тех героях сегодня живет в сердцах и душах их внуков и правнуков, которые поразительно похожи на своих предков.

КИШИНЕВ, 30 окт - Sputnik, Андрей Петрик. В Молдове есть особое место в Хынчештском районе - "высота Шабанова".

Именно так ее называют молдавские поисковики, члены Русского военного историко-патриотического клуба и поискового отряда "Август".

В далеком августе 1944-го с этой высоты смотрел на встающую на дыбы молдавскую землю старший лейтенант 595-го стрелкового полка 188-й стрелковой дивизии Иван Петрович Шабанов, готовясь принять свой последний бой. Именно там, на высоте 236,0 погиб доблестный советский офицер, а память о нем на долгие десятилетия оставалась лишь в сердцах его родственников, живших в Воронежской области России.

Идя в решительную схватку в августе 44-го, Шабанов, наверняка, помнил о них, о тех, кто остался дома, пытаясь приблизить Великую Победу, чтобы вернуться домой и начать мирную жизнь. Но ему, к сожалению, не суждено было рассчитывать на такое будущее.

Старший лейтенант Шабанов насмерть стоял на отметке 236.0, на рубеже, через который пыталась прорваться обреченная многотысячная фашистская орда, окруженная в ходе Ясско-Кишиневской операции. Храбрый офицер косил из пулемета наседавшего врага до последней возможности, истребив несколько сотен фашистов.

Немцы смогли одолеть храброго лейтенанта только после тяжелого ранения и истощения запаса патронов. Посмертно Иван Шабанов был представлен к званию Героя Советского Союза. В боях за Каракуй тогда пало более 250 красноармейцев, однако останки Ивана Шабанова долгое время найти не удавалось.

К истории подвига и гибели старшего лейтенанта Шабанова у молдавских поисковиков - особое отношение. Много лет назад они нашли на опушке леса братскую могилу. При одном из бойцов был обнаружен компас, а на нем заветная выцарапанная надпись - "Шабанов И.П".

После длительной работы с документами Центрального архива Минобороны России, поисковикам удалось идентифицировать останки советского бойца и узнать, какую героическую смерть он принял для того, чтобы территория республики стала свободной от фашистского зла.

"Сохранилось несколько воспоминаний о бое за Каракуй, мне самому лично довелось брать интервью у подполковника Петра Михина, дивизион которого поддерживал тогда огнем нашу пехоту. Но лучше всех об этом, конечно, рассказал бы сам Иван Петрович Шабанов, если бы остался жив", - рассказал корреспонденту Sputnik Молдова руководитель Русского историко-патриотического клуба Алексей Петрович.

Будучи в Воронеже и рассказывая о тех бойцах Красной Армии, чьи останки удалось найти поисковикам в молдавской земле, Петрович на миг оцепенел, когда представлял фотовыставку. Из зала на него смотрел старший лейтенант 595-го стрелкового полка 188-й стрелковой дивизии Иван Петрович Шабанов. Только он почему-то был одет в гражданский костюм. Конечно, Алексей понял, что это - не Шабанов, который навсегда остался в огненном молдавском августе 1944-го.

"За годы поисковой работы мне не раз доводилось наблюдать наяву, что такое генетика. Как через два и три поколения внуки и правнуки солдат, погибших в годы войны, снова воплощают на своих лицах черты героических дедов и прадедов. А из зала на меня смотрел Василий Шабанов, подполковник внутренних войск МВД России, праправнук старшего лейтенанта Ивана Шабанова, ветеран боевых действий в Чечне", - уточнил Петрович.

О подвиге предка Василий Шабанов узнал примерно в те же годы, что молдавские поисковики. Тогда же он установил связь с поисковым отрядом "Август", стал следить за мероприятиями по увековечению памяти в нашей стране. Василий от всего сердца поблагодарил жителей Молдовы за память о своем погибшем прапрадеде, за то, что его подвиг не забыт по сей день.

Потомку героя известно, что в 2016-м году на высоте 236.0 был установлен поклонный крест и плита в честь его героического предка. А в нынешнем году была проведена реставрация воинского мемориала в селе Каракуй и с воинскими почестями преданы земле останки 68-ми солдат и офицеров Красной армии, погибших в августе 1944-го.

"Я пригласил его к нам в Молдову, побывать в селе Каракуй, своими глазами увидеть холмы и поля, подняться на высоту 236.0, которую мы сегодня называем "высотой Шабанова", - резюмировал Петрович.

За минувшие три десятилетия, особенно в начале 90-х, неоднократно предпринимались попытки переписать историю, подвести события Великой Отечественной войны, происходившие на молдавской земле, под нужные лекала. Однако фальшь, которую пытались навязать, - ничто по сравнению с памятью и искренним чувством благодарности народа за свободу и мир.

Сегодня, когда с огненного ада на Днестровских плацдармах прошло 75 лет, к многочисленным мемориалам приходят правнуки и праправнуки тех, кто ценой своих жизней отвоевал их право на мир и счастье. И эта признательность - самая сильная, вопреки воле некоторых либеральных политиков.

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