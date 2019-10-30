В Кишиневе пройдет Большой этнографический диктант

Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности соотечественников, проживающих в Молдове, и привлечет внимание к этнографии как к науке, занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений.

КИШИНЕВ, 30 окт — Sputnik. Международная просветительская акция "Большой этнографический диктант" пройдет 1 ноября в 11.00 по местному времени во всех субъектах России, а также во многих странах, включая Молдову.

В этом году акция пройдет в читальном зале Российского Центра Науки и Культуры в Кишиневе по следующему расписанию:

10.30 - 11.00 – сбор участников, регистрация и выдача бланков диктанта;

11.00 - 11.15 - инструктаж по заполнению бланков;

11.15 - 12.00 - написание диктанта;

12.00 - 12.15 – сбор заполненных бланков диктанта.

К участию приглашаются все желающие, владеющие русским языком.

Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить свои знания на площадке представительства Россотрудничества, на официальном сайте Диктанта будет организовано онлайн-тестирование с 1 по 4 ноября 2019 года.

Правильные ответы на вопросы будут опубликованы 10 ноября 2019 года. Публикация индивидуальных результатов – 12 декабря 2019 года.

Подробную информацию о БЭД можно узнать на сайте: miretno.ru.

Проведение акции приурочено ко Дню народного единства. Организаторами выступают Федеральное агентство по делам национальностей и Министерство национальной политики Удмуртской Республики.

В 2018 году при поддержке представительств Россотрудничества акция прошла в 35 странах мира, включая Республику Молдова. Было организовано 4 500 площадок, где тестирование прошли порядка 211 000 человек, в том числе космонавты на Международной космической станции и полярники в Антарктиде.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK