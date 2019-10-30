Представлены новые детали громкого дела о торговле девушками из Молдовы

Продолжение истории о молдаванках, которых поместили в адские условия на территории Греции и заставили обслуживать до 80 клиентов в день.

КИШИНЕВ, 30 окт – Sputnik. Задержанный на территории Молдовы один из фигурантов громкого дела о торговле молдавскими девушками в Греции останется под предварительным арестом. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Молдовы.

"Решением Апелляционной палаты Кишинева отклонен как не обоснованный запрос стороны защиты, опротестовавшей решение кишиневского суда о продлении ареста члена криминальной группировки, которая занималась торговлей людьми в целях сексуальной эксплуатации на территории Греции", - сообщили в прокуратуре.

Обвиняемый входит в организованную криминальную группировку, которая состоит их 14 членов – выходцев из Албании, Болгарии, Германии, Греции и Молдовы. Их жертвами стали одиннадцать гражданок Молдовы.

Как ранее заявляла прокурор по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел Надежда Барбалат, в Молдове по факту произошедшего были открыты два уголовных дела, которые затем объединили в одно.

"Уже допрошены три жертвы, одна из них детально рассказала, как ее завербовали и перевезли в Грецию. Сейчас гражданин Молдовы, который завербовал несовершеннолетнюю девушку и сопровождал ее за границу, находится под арестом", - сказала прокурор.

На территории Молдовы, по ее словам, задержан только он. Подозреваемый отказывается давать показания и не признает вину.

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"Две жертвы не знали об истинной цели. Им обещали, что они будут работать продавщицами в магазине одежды. Одна была в курсе, зачем ее увозят, но ей назвали иную страну", - пояснила Барбалат.

Задержанному в Молдове мужчине может грозить пожизненный тюремный срок.

Что известно о преступниках

Расследование началось в августе 2019 года, когда в полицию обратилась женщина, сообщившая, что ее дочь находится в опасности и подвергается сексуальной эксплуатации в Афинах. Молдавские правоохранительные органы скооперировались с коллегами с коллегами из Греции, которые и начали расследование.

Выяснилось, что состав преступной группировки входили четверо граждан Молдовы - мужчина и три женщины в возрасте от 28 лет до 31 года. Главарь преступного формирования – 36-летний гражданин Албании.

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Преступники находили жертв в молдавских селах, заведомо зная об их семейном положении.

"Жертвы были из социально-уязвимых семей, проживающих в сельской местности. Вербовщик прекрасно знал о положении девушек, обещал им высокую зарплату - от тысячи евро", - заявила Барбалат.

Кроме того, преступники хорошо маскировали свои действия, придумав хитрую схему. Они готовили поддельные румынские паспорта и организовывали фиктивные браки с гражданами Греции, тем самым обеспечивая продолжительное нахождение жертв на территории Греции.

Тем не менее, звонок матери одной из жертв позволил раскрыть деятельность группировки.

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"В ходе 11 обысков в Греции – 3 по месту жительства, и в остальные в тайных притонах - найдены 11 гражданок Молдовы. Сейчас в страну возвращены 3 из них, остальным в Греции оказывается психологическая помощь", - сказала Барбалат.

После проверок на территории Греции задержаны 15 человек, шестеро из них находятся под предварительным арестом, остальные - под подпиской о невыезде. В ходе обысков также найдены более 70 тысяч евро, незаконно полученные транспортные средства и наркотики, поддельные документы.

Рабство и адские условия

Девушкам, подвергавшимся сексуальной эксплуатации, пришлось пережить настоящий кошмар. Преступники вели за жертвами постоянное наблюдение с помощью видеокамер и обычной слежки.

Более того, из 11 пострадавших гражданок Молдовы три оказались в рабстве, еще не достигнув совершеннолетнего возраста. Одна из них была завербована еще в 16 лет.

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По данным правоохранительных органов, жертвы преступной группировки работали в две смены. Их заставляли обслуживать от 25 до 80 клиентов в день. Сексуальные услуги предоставлялись в течение 10 минут за 20 евро. Жертвы же получали всего 15 евро за смену. Остальные деньги делили члены преступного формирования.

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