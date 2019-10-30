Выращивание микрозелени, виртуальные очки: бизнес-идеи молодежи из Приднестровья

Пять молодых людей в Приднестровье получили грантовую поддержку на реализацию своих бизнес-проектов.

ТИРАСПОЛЬ, 30 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. Пять молодых приднестровских предпринимателей выиграли грант на осуществление своих бизнес-идей. Какие именно проекты стали победителями в грантовой программе рассказала корреспонденту Sputnik председатель Агентства регионального развития Приднестровья Татьяна Яськова.

"Лучшими бизнес-планами стали проекты по выращиванию микрозелени и производства на ее основе эко продукции, по предоставлению услуг виртуальной реальности, производству и реализаций изделий из дерева, по открытию фотостудии – семейной, для беременных, а также спортивной секции по прыжкам на мини-батутах", - поведала Яськова.

Программа предоставления грантов в поддержку предпринимательских инициатив молодежи в Приднестровье реализовывается Агентством регионального развития впервые.

Всего на участие в этом конкурсе подали заявки 11 молодых людей, которые решили заняться своим бизнесом. Проекты пяти из них были отмечены оценочной комиссией как одни из лучших. Именно они и получат грантовую поддержку в размере 2500 евро каждый.