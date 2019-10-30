В Кишиневе задержали современного вора - он покушался на электронные сигареты

Устройства для курения все больше привлекают молодежь, некоторые подростки находят способ приобрести их законно в магазине, однако другие идут на преступление и воруют их из рук владельцев, встречаясь с ними под предлогом приобретения электронных приборов.

КИШИНЕВ, 30 окт - Sputnik. Молодые люди в молдавской столице идут даже на преступления, лишь бы быть в тренде и обладать тем, что есть у многих, а они лишены возможности попробовать дым электронной сигареты. Пока Минздрав предупреждает о вреде электронных устройств для курения, тинейджеры завладевают ими незаконным путем.

Сотрудники Инспектората полиции сектора Буюканы задержали 18-летнего молодого человека по подозрению в краже сразу двух таких устройств. Причем украл он их не с прилавка специализированного магазина, а у непосредственных владельцев, назначая им встречи в безлюдных местах и заранее обещая выгодную цену за устройство, которое некоторое время уже использовали.

В первом криминальном эпизоде в полицию обратился 19-летний житель Буюкан, сообщивший сотрудникам правоохранительных органов, что на улице Кока он был ограблен. Жертва нападения сообщил, что встретился с обидчиком с целью реализации электронного устройства для курения, однако его визави силой отнял "вейп" и скрылся в неизвестном направлении. Следователи оценили ущерб в 1 460 леев.

От второго ограбления "сигаретного" вора не остановил и тот факт, что перед ним находилась 20-летняя девушка, с которой он встретился в пригородном поселке Дурлешты также, якобы, желая приобрести электронную сигарету, однако уже более современной модели. Недолго думая, он также силой вырвал из рук жертвы устройство для курения и быстро ретировался с места преступления. Материальный ущерб нанесенный девушке, в полиции оценили в 2 100 леев.

Следователям удалось установить личность грабителя - им оказался уроженец района Штефан-Водэ, ранее привлекавшийся за мелкое хулиганство. На допросе в Инспекторате полиции Буюкан молодой человек полностью сознался в содеянном, а если его вина будет доказана в суде, он рискует провести в заключении от 5 до 7 лет.

Вред "вейпов"

Несмотря на то, что между собой курильщики электронных сигарет говорят об их практической безвредности для организма, а продавцы активно используют эту "фишку" в маркетинговых кампаниях, "вейпы" наносят вред здоровью любителя ароматизированного пара.

В частности, онкологи утверждают, что канцерогенов в электронных сигаретах - достаточно, а от риска возникновения онкопатологий никто не застрахован, в особенности те люди, которые добровольно травят свой организм токсинами.

"В электронных сигаретах таких составляющих — 20 %. Но и вейпить в общественных местах нельзя — это превращение окружающих в пассивных курильщиков. Дым электронных сигарет также вызывает воспаления слизистой оболочки, провоцирует мутации в клетках, следовательно, возникает опасность образования опухоли внутренних органов", — заявил корреспонденту Sputnik Молдова хирург, онколог-пульмонолог, Корнел Препелицэ.

Ученым из США также удалось доказать, что помимо токсинов, канцерогенов и бактерий, в жидкостях для "вейпов" также содержатся болезнетворные грибки. Их попадание в легкие часто приводит к развитию астмы и иных хронических проблем с работой органов дыхания.

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