В октябре в Молдове 15 человек отравились грибами

Случаи отравления были зарегистрированы в Кишинёве, а также в Страшенском, Теленештском и Шолданештском районах.

КИШИНЕВ, 30 окт — Sputnik. В октябре врачи Национального агентства общественного здоровья (ANSP) зарегистрировали 11 случаев отравления грибами, в которых пострадали 15 человек, в том числе 1 ребенок.

По данным ANSP, с начала этого года грибами отравились 63 человека, в том числе семеро детей. Случаи отравления были зарегистрированы в Кишинёве, а также в Страшенском, Теленештском и Шолданештском районах.

Специалисты призывают граждан покупать грибы только в специализированных магазинах и избегать употребления в пищу лесных грибов. Врачи предупреждают, что первые симптомы после отравления могут появится уже через 15 минут после еды или же спустя 12 часов. При возникновении тревожных симптомов необходимо срочно обратиться за медицинской помощью в Службу 112 и ни в коем случае не заниматься самолечением.

В первые два часа после употребления лесных грибов могут появиться тошнота, рвота, диарея, чрезмерное потоотделение. Спустя шесть часов — больной может жаловаться на головную боль, головокружение, а также на обострение рвоты. После 72 часов не исключены серьезные осложнения в работе печени и почечная недостаточность, что может привести к смерти человека. Наибольшему риску при употреблении грибов подвержены дети.

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