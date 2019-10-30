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Уборка листьев

Дело с дымком - какие штрафы ждут тех, кто жжет листву в Молдове

© Sputnik / Евгений Панасенко
Общество
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Sputnik Молдова

Осенний листопад близок к завершению, однако если одни используют опавшую листву для создания перегноя и удобрения сельхозугодий, другие поступают старым дедовским методом, берясь за спички.

КИШИНЕВ, 30 окт - Sputnik. Окись углерода, двуокись серы, оксиды азота, углеводороды и диоксиды, наиболее токсичные и опасные органические соединения сложного состава - все эти вещества выделяются при сжигании опавшей листвы.

При попадании этих веществ в населенно пункте, особенно в городе, в воздух у его жителей может возникнуть отравление дыхательных путей, расстройства центральной нервной системы, раздражение слизистых оболочек глаза, другие аллергические реакции. 
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В Инспекции по охране окружающей среды напомнили, что штраф для физических лиц, пренебрегающих запретом на сжигание опавшей листвы, составляет от 600 до 1200 леев, а для экономических агентов эта сумма в разы больше - от 4500 до 9000 тысяч. 

Особый вреди продукты сжигания листвы могут нанести людям с бронхиальной астмой, хроническими заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой системы. Не исключено, что у человека, имеющего проблемы с сердцем и подышавшим таким воздухом, острый приступ может случиться прямо на улице.

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Теги:
наказания, штрафы, сжигание, листья


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