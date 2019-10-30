Что ждет хынчештского душегуба, который зарубил топором троих молодых людей

Прокуроры просили приговорить к пожизненному заключению мужчину, который зарубил топором троих молодых людей, а затем поджог дом, где оставил своих жертв, чтобы замести следы. Однако суд решил иначе.

КИШИНЕВ, 30 окт – Sputnik. Судебная инстанция приговорила 25-летнего мужчину к 20 годам тюрьмы за убийство и кражу мобильных телефонов, принадлежащих его жертвам. Государственный обвинитель настаивал на пожизненном заключении и намерен опротестовать решение инстанции.

Трагедия произошла в селе Мерешены Хынчештского района в ночь на 25 ноября 2018 года.

Обвиняемый распивал спиртные напитки вместе с молодыми людьми в возрасте от 15 до 18 лет. В какой-то момент между ними возникла ссора.

Первоначально на единую службу спасения "112" поступил звонок о том, что горит частный дом. На место прибыли пожарные, которые предприняли все необходимые меры для локализации и тушения возгорания. В доме обнаружили обгорелые тела двух несовершеннолетних 15 и 17 лет. Там же спасатели также нашли 18-летнего молодого человека с травмами головы. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу в Хынчештах, где спустя несколько дней он и скончался.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что из дома пропали два мобильных телефона жертв и топор.

"Прокуратура сообщит дополнительно после апелляции этого приговора, который государственный обвинитель считает слишком мягким, учитывая тяжесть преступления, и будет настаивать на пожизненном сроке", - отметили в прокуратуре.

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