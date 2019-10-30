20:43 30 Октября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.44
  • USD17.54
  • RUB0.27
  • RON4.09
  • UAH0.70
Поиск
Топор

Что ждет хынчештского душегуба, который зарубил топором троих молодых людей

CC0 / Pixabay / markusspiske
Общество
Получить короткую ссылку
57 0 0
Sputnik Молдова

Прокуроры просили приговорить к пожизненному заключению мужчину, который зарубил топором троих молодых людей, а затем поджог дом, где оставил своих жертв, чтобы замести следы. Однако суд решил иначе.

КИШИНЕВ, 30 окт – Sputnik. Судебная инстанция приговорила 25-летнего мужчину к 20 годам тюрьмы за убийство и кражу мобильных телефонов, принадлежащих его жертвам. Государственный обвинитель настаивал на пожизненном заключении и намерен опротестовать решение инстанции.

Врач в больнице, архивное фото.
© Sputnik / Константин Чалабов
Третья жертва хынчештского душегуба скончалась в больнице

Трагедия произошла в селе Мерешены Хынчештского района в ночь на 25 ноября 2018 года.

Обвиняемый распивал спиртные напитки вместе с молодыми людьми в возрасте от 15 до 18 лет. В какой-то момент между ними возникла ссора.

Первоначально на единую службу спасения "112" поступил звонок о том, что горит частный дом. На место прибыли пожарные, которые предприняли все необходимые меры для локализации и тушения возгорания. В доме обнаружили обгорелые тела двух несовершеннолетних 15 и 17 лет. Там же спасатели также нашли 18-летнего молодого человека с травмами головы. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу в Хынчештах, где спустя несколько дней он и скончался.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что из дома пропали два мобильных телефона жертв и топор.

"Прокуратура сообщит дополнительно после апелляции этого приговора, который государственный обвинитель считает слишком мягким, учитывая тяжесть преступления, и будет настаивать на пожизненном сроке", - отметили в прокуратуре.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Криминальные расправы в Молдове - в ход пускают топоры и совки


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости




Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
В Белом доме "заселились" зомби и кровавые клоуны - фото
Превыше всего он ставил интересы отечества: Путин в Москве открыл памятник Евгению Примакову
Путин в Москве открыл памятник Евгению Примакову - видео
Покупательная способность в Европе и Молдове
Покупательная способность: сравнение Молдовы с ЕС

БОМОНД
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться