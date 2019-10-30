С 1 ноября водители обязаны включать фары даже днем

Эта мера необходима для снижения риска дорожно-транспортных происшествий из-за нестабильной погоды, сопровождаемой дождем, туманом и другими погодными явлениями, которые значительно снижают видимость в пробках.

КИШИНЕВ, 30 окт — Sputnik. С 1 ноября по 31 марта включительно водители в Молдове обязаны во время движения включать ближний свет фар даже днем. Об этом объявил Национальный инспекторат по патрулированию.

Полиция также напоминает, что в связи с наступлением холодного времени года необходимо перейти не зимние шины.

За поездку без зимних шин по дороге, покрытой снегом или льдом водители могут быть наказаны штрафов в размере от 900 до 1500 леев для физических лиц и от 4500 до 6000 леев. для юридических лиц.

На дорогах страны еще сухо, однако в первые же часы выпадения снега наблюдается значительное число дорожно-транспортных происшествий, как на улицах столицы, так и на магистралях республики.

Несоблюдение дистанции и скоростного режима в первые дни таких осадков сопровождаются большими рисками.

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