Стало известно, при каком условии не будет подписан указ о назначении генпрокурора

КИШИНЕВ, 31 окт – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что не подпишет указ о назначении генерального прокурора, который продвигается посредством политической принадлежности или через родственные связи. Об это он заявил в интервью одному из местных СМИ.

"Я не подпишу указ о назначении генерального прокурора, который продвигается посредством политической принадлежности к тем или иным партиям или через родственные связи с кем-либо из парламентского большинства. Не хочу услышать о том, что это чей-то кумэтру, фин, крестный. А если кто-то попытается оказать давление на президента различными способами с тем, чтобы я все-таки поставил подпись, - это не пройдет", - отметил Додон.

По его словам, генеральным прокурором должен стать настоящий профессионал.

Как выбирают генпрокурора

В конце сентября глава Высшего совета прокуроров (ВСП) Анжела Мотузок заявляла, что процедуры, начатые ранее этой структурой в рамках конкурса по отбору кандидата на пост генерального прокурора Молдовы, прекращены. Это связано с тем, что 16 сентября депутаты утвердили изменения в закон о прокуратуре сразу в двух чтениях. Таким образом, 30 сентября Минюст инициировал процесс отбора кандидатов на должность генерального прокурора Молдовы. Срок подачи документов истек 20 октября в 23.59. Предварительный отбор кандидатов на пост генерального прокурора состоял из двух этапов – психологическое тестирование (25 октября) и собеседование (28-29 октября).

Изначально для участия в конкурсе подали документы 20 человек, однако только на этапе проверки заявок четверых отсеяли. По итогам двух этапов предварительного отбора в списке кандидатов на должность генерального прокурора Молдовы осталось четыре человека - старший следователь Национального антикоррупционного центра Олег Крышмару, адвокат Владислав Грибинча, прокурор Вячеслав Солтан, а также экс-прокурор и бывший депутат парламента Молдовы Александр Стояногло.

Однако молдавский премьер заявила, что разочарована тем, как проходит конкурс на замещение должности генерального прокурора. Она обратилась к комиссии, которая отбирает кандидатов, с просьбой пересмотреть список претендентов. Глава правительства дала понять, что в списке находится человек, который подозревается в коррумпированности. При этом она не назвала никаких имен и не уточнила, о ком из кандидатов идет речь.

Что изменилось в процессе выбора генпрокурора

Главное новшество при выборе генерального прокурора заключается в том, что теперь избрание проходит через несколько "фильтров".

Первый из них - отбор претендентов на пост гепрокурора спецкомиссией, созданной Минюстом, а второй - отбор кандидатов Высшим советом прокуроров (ВСП).

Претенденты должны быть гражданами Молдовы, знать государственный язык, иметь 10-летний опыт в области права, из которых 5 лет работать прокурором или судьей, или 8 лет трудиться адвокатом или следователем. Также в отношении кандидатов не должно быть установленной меры по судебной защите, не должно быть судимостей. У претендентов должно быть высшее образование в области права, они обязаны иметь управленческие качества.

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Также в последние три года все претенденты не должны состоять в политических партиях, участвовать в политических мероприятиях. Еще в последние 6 месяцев они не должны были быть членами Высшего совета прокуроров.

В прошлом конкурсе по занятию должности генпрокурора участвовали семеро кандидатов.

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