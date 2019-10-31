Проводятся обыски у домушников, наводивших страх на жителей Молдовы

КИШИНЕВ, 31 окт – Sputnik. Сотрудники управления по борьбе с тяжкими преступлениями Национального инспектората расследований вместе с прокурорами из Яловен проводят обыски у членов преступной группировки, занимающихся квартирными кражами в центральных районах Молдовы. Информацию об этом подтвердили в Генеральном инспекторате полиции МВД РМ.
В ходе следственных мероприятий под подозрением оказались трое молодых людей в возрасте 24-29 лет. Все они жители Яловенского района.
"Они подозреваются во взломе нескольких домов, откуда вынесли ценности – деньги, бижутерию, аудио и видео-аппаратуру, а также бытовую технику", - сообщили в Генинспекторате полиции.
Правоохранители выяснили, что они действовали в любое время суток – как днем, так и ночью.
Злоумышленники ломали решетки на окнах и пробирались внутрь, когда хозяев не было дома.
Пока в полиции не сообщают, к скольким квартирным кражам причастны подозреваемые.
"Рабочая группа проводит расследование, чтобы определить все совершенные ими преступления на территории Республики Молдова", - заключили в Генинспекторате.
Обыски у молодых людей проводятся при участии бойцов спецподразделения Fulger.
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