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Бригада полиции специального назначения Fulger

Проводятся обыски у домушников, наводивших страх на жителей Молдовы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Обыски в Молдове (115)
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Sputnik Молдова

Трое подозреваемых совершали преступления и квартирные кражи в любое время суток – сейчас полиция устанавливает точное количество нарушений.

КИШИНЕВ, 31 окт – Sputnik. Сотрудники управления по борьбе с тяжкими преступлениями Национального инспектората расследований вместе с прокурорами из Яловен проводят обыски у членов преступной группировки, занимающихся квартирными кражами в центральных районах Молдовы. Информацию об этом подтвердили в Генеральном инспекторате полиции МВД РМ.

В ходе следственных мероприятий под подозрением оказались трое молодых людей в возрасте 24-29 лет. Все они жители Яловенского района.

"Они подозреваются во взломе нескольких домов, откуда вынесли ценности – деньги, бижутерию, аудио и видео-аппаратуру, а также бытовую технику", - сообщили в Генинспекторате полиции. 

Правоохранители выяснили, что они действовали в любое время суток – как днем, так и ночью.

Полиция
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Злоумышленники ломали решетки на окнах и пробирались внутрь, когда хозяев не было дома.

Пока в полиции не сообщают, к скольким квартирным кражам причастны подозреваемые.

"Рабочая группа проводит расследование, чтобы определить все совершенные ими преступления на территории Республики Молдова", - заключили в Генинспекторате.

Обыски у молодых людей проводятся при участии бойцов спецподразделения Fulger.

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Тема:
Обыски в Молдове (115)

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Теги:
кражи, вор


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