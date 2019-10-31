Шаг в бездну: стоит ли опасаться кишиневцам ездить в лифтах - как не погибнуть

Большинство лифтов в столице отслужили свой срок эксплуатации, корреспондент Sputnik Молдова решил выяснить - действительно ли подъемные механизмы представляют опасность, либо существуют мифы, придуманные жильцами домов о том, что в них одночасье можно погибнуть.

КИШИНЕВ, 31 окт - Sputnik, Андрей Петрик. Застрявший между этажами лифт, мерцающие лампы под потолком кабины, медленное сползание вниз с резкими остановками и всепоглощающая тишина, изредка нарушаемая застрявшими в этом капкане людьми. Такие картины многие не раз видели в западных триллерах и фильмах ужасов.

Срок эксплуатации практически всех лифтов в многоэтажных зданиях Кишинева давно истек, а четверть лифтов необходимо было заменить еще полтора десятка лет назад. Специалистов в области лифтового хозяйства не хватает: молодые кадры предпочитают уезжать за границу, а не работать на родине. © Facebook / Jigra Tour Что делать, если застрял в лифте - зачетное видео

Обслуживание изношенной техники обходится дорого, а ломается она постоянно. Для ремонта нужны квалифицированные специалисты, а таких в Кишиневе все меньше и меньше - на предприятии "Lift-service" трудятся только 60 электромехаников, а необходимо минимум сто человек. Молодые кадры на смену не приходят - предприятие готово предложить зарплату в 5-6 тысяч леев, однако молодежь предпочитает искать вакансии за границей. Только в прошлом году уволились три квалифицированных молодых работника, которые нашли куда более привлекательное место работы за рубежом.

Выход из трудной ситуации в муниципальном предприятии видят в создании государственной программы с привлечением средств из госбюджета. Такие программы уже на протяжении многих лет внедряются в России, на Украине и в странах Балтии.

Статистика падений и смертей

В Кишиневе было несколько инцидентов, связанных с гибелью людей в шахте лифта. Один из трагических случаев произошел в середине 90-х годов прошлого века в одной из шестнадцатиэтажек по улице Албишоара. Там подросток по невнимательности не заметил, что двери лифта открылись, а кабина не приехала, ступил в бездну и разбился насмерть.

Многочисленные травмы получил в 2007 году уроженец Каушан, воровавший кабель в шахте лифта одной из столичных многоэтажек и сорвавшийся вниз с 12-метровой высоты. Еще один случай произошел в июле 2015-го, когда в Тирасполе одна из девушек, веселившаяся в недостроенном многоэтажном здании в шумной компании, упала в шахту лифта и разбилась. Больше инцидентов, связанных работой подъемных механизмов за четверть века в Кишиневе не было зафиксировано. © Sputnik/ Игорь Зарембо Жители Молдовы должны быть аккуратнее: мгновенная гибель - на каждом шагу

Мифы и "страшилки"

Между тем, корреспондент Sputnik Молдова решил выяснить: стоит ли опасаться жителям столичных многоэтажек, что в один момент, находясь в кабине лифта, они рухнут в бездну, либо тревогу - напрасна и, по большей части, - надуманна.

Во-первых, особенно впечатлительным людям не стоит опасаться, что лифт откроется между этажами, а пассажиры окажутся в подвешенном положении. Двери лифта даже теоретически не могут открыться между этажами. Лифт спроектирован таким образом, что открывается он в результате взаимодействия внутренней двери с внешней стационарной дверью. Самостоятельно распахнуть двери в неположенном месте ему не удастся.

Еще один мнимый повод для паники среди застрявших пассажиров - ненадежность металлических тросов, которые в любой момент якобы могут оборваться. Лифт удерживает множество металлических кабелей. Каждый может выдержать вес больший, чем у автомобиля. Поэтому даже перегруженный лифт не упадет. © Sputnik / Miroslav Rotari Стали известны подробности гибели жителя Молдовы во Франции

Ни в коем случае не следует самостоятельно выбираться из кабины лифта, если вы застряли, тем более - пытаться открывать двери вручную. Первое, что необходимо сделать - связаться по телефону с диспетчером и вызвать механиков, которые вызволят вас из вынужденного заточения. Если не удается связаться с аварийной службой, позвоните кому-то из родственников. Если забыли телефон, постарайтесь несколько раз громко крикнуть, кто-нибудь из соседей услышит вас и наверняка придет на помощь, стараясь дозвониться до диспетчерской.

Категорически нельзя впадать в панику, бить кулаками по кабине, пытаться прыгать в надежде, что лифт тронется с места.

Люди погибают в лифтах по другим причинам: проваливающийся пол, попытка выбраться из застрявшего лифта самостоятельно, потребность застрявшего в лифте человека в скорой медицинской помощи.

Вышедший срок эксплуатации может стать причиной неисправности дверей, готовности лифта ехать с открытыми дверями, возгорания внутренней обшивки лифта из-за короткого замыкания. Лифт требует постоянных осмотров и смазки узлов безопасности.

Правила безопасности

Для вызова кабины нажмите кнопку вызывного аппарата. Если вызов принят, кнопка остается в нажатом положении или загорается индикатор.

После автоматического открывания дверей убедитесь, что кабина находится перед вами. Войдя в кабину, нажмите кнопку нужного Вам этажа, двери закроются автоматически, и кабина придет в движение. Если двери закрылись после нажатия кнопки нужного этажа, а кабина не пришла в движение, для открытия дверей нажмите кнопку этажа, на котором находится кабина или кнопку "СТОП", при этом двери автоматически откроются для выхода.

При перевозке ребенка в коляске: возьмите его на руки, войдите в кабину, а потом ввезите коляску. При выходе сначала вывезите коляску, а затем выходите сами с ребенком на руках. При поездке взрослых с детьми, первыми в кабину лифта должны входить взрослые, а затем дети. При выходе первыми выходят дети.

При поездке с собаками, входя и выходя из кабины, держите её за ошейник. Перевозка крупногабаритных грузов допускается только в присутствии обслуживающего персонала.

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