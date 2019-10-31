Авиакомпания сообщила, что 40 человек не поместятся на борт: подробности

Недоразумение или ошибка – молдавский авиаперевозчик предупредил клиентов, что не все смогут вылететь в назначенное время, но в итоге выяснилось: проблема исчезла сама.

КИШИНЕВ, 31 окт – Sputnik, Яна Захарова. Около четырех десятков пассажиров не смогут улететь из Кишинева в Москву рейсом 9U171 авиакомпании Air Moldova в связи с заменой типа самолета на менее вместительный. Соответствующее сообщение получили те, кто приобрел билеты на этот рейс.

"Информируем вас о том, что 31 октября рейс 9U171 Кишинев – Москва (ДМД) будет выполнять самолет, который имеет меньшую вместительность, чем заявленный изначально борт. В связи с этим около 40 пассажиров не смогут воспользоваться этим рейсом", - говорилось в сообщении, отправленном вечером 30 октября.

При этом авиаперевозчик предложил три варианта бесплатной замены билетов с включением одной единицы багажа до 23 кг на ближайшие рейсы. Один из них – борт 9U173, который уже вылетел в столицу России в 07.00. Еще одна возможность добраться до места назначения – рейс 9U175, отправляющийся в четверг в 20.10. И третий вариант – вылет на сутки позже, тем же рейсом 9U171 в 13.40, но уже 1 ноября.

© Photo : скрин письма от Air Moldova Сообщение авиакомпании

На самом деле оказалось, что никаких проблем те, кто должен лететь 31 октября бортом 9U171, не испытают.

"Рейс будет выполняться по плану и не будет никакой замены борта. Видимо, это было какое-то недоразумение или ожидалась замена борта, но в конечном итоге ее не произойдет. В Москву полетит Airbus 321. Все пассажиры поместятся на этот рейс, не будет никакой проблемы. На регистрации пассажиров будут предупреждать, что все в порядке", - заявила Sputnik пресс-секретарь авиакомпании Яна Зиду.

В то же время, уже в полдень авиакомпания открыла регистрацию на вечерний рейс 9U175 в столицу России, которую оформляют в тех же окнах, что и на дневной рейс.

© Sputnik / Табло вылета

Как получить компенсацию за проблемы с перелетом

Еще осенью 2018 года правительства страны утвердило изменения в положение о компенсации и помощи пассажирам в случае отказа в посадке, отмены или длительной задержки рейсов. Так, разбираться с подобными проблемами должен Орган гражданской авиации (ОГА) вместо Агентства по защите прав потребителей.

То есть в случае возникновения проблем, появившихся в момент путешествия на самолете, пассажиры могут воспользоваться помощью, обратившись напрямую в ОГА.

Ранее в эфире радиостудии Sputnik Молдова глава Центра по защите прав потребителей Денис Старуш рассказал, что следует знать пассажиру, который столкнулся с подобными обстоятельствами.

"Такие ситуации случаются очень часто у нас в Молдове. Очень много жалоб по этому поводу. Авиакомпании обязаны за две недели предупредить, что рейс отменяется или будет перенесен. В случае, если этого не делают заранее, тут предусмотрены штрафные санкции. Каждому пассажиру должны будут выплатить по 200 евро, если перелет до 5 000 километров, 400 — до 7 000 километров", - отметил эксперт.

Однако если причиной задержки являются погодные условия, то компенсация не предусмотрена.

"Если задержка из-за погоды, и длится дольше двух часов, то авиакомпании должны предоставить пассажирам воду и еду. То есть сделать их ожидание комфортным. В случае пересадочных рейсов компания обязана гарантировать перелет с пересадкой на следующий день", — отметил Старуш.

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