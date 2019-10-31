Из первых уст - молодые люди рассказали, почему бегут из Молдовы

Молодые люди не видят перспектив и массово покидают республику, корреспондент Sputnik Молдова выяснил у некоторых из них, чем вызван такой отчаянный шаг.

КИШИНЕВ, 31 окт - Sputnik, Андрей Петрик. Если провести анализ и в течение одного дня проехаться по вокзалам Кишинева, можно понять, что из страны уезжают люди преимущественно молодые и трудоспособные. Особенно это заметно на железнодорожном вокзале столицы и в кишиневском аэропорту, где в очереди из уезжающих преобладают лица, не обремененные багажом прожитых лет.

Среди основных факторов, которые "выгоняют из дома" молдавскую молодежь, — социальная неустроенность молодых людей, отсутствие высокооплачиваемых рабочих мест, неспособность прожить на мизерную зарплату в три-пять тысяч леев, отсутствие четкой и, главное, видимой перспективы, как личностного, профессионального, так и материального роста.

Облегчает процедуру фактического бегства молодых людей из республики безвизовый режим, как со странами СНГ, так и с Евросоюзом.

В разговорах с социологами и журналистами многие студенты, совсем не скрывая, говорят о том, что и диплом о высшем образовании им нужен не для работы по специальности, а просто ради "корочки", повышения статуса, свидетельства того, что человек прослушал университетский курс лекций.

О том, почему молдавская молодежь бежит со своей родины, и можно ли как-то остановить этот процесс, корреспондент Sputnik Молдова пообщался с молодыми людьми, часть из которых планирует в ближайшее время выехать на заработки в страны ЕС или в Россию.

"Я работаю официантом вот уже четыре года. Год назад женился, живем с супругой на съемной квартире, выплачивая хозяйке ежемесячно по 150 евро плюс покрываем счета за коммунальные услуги. Зарплата у меня около 8 тысяч леев, жена - временно безработная, хоть и имеет педагогическое образование. Еле-еле сводим концы с концами, устали так жить", - рассказал в беседе житель Кишинева

Собеседник отметил при этом, что при нормальных условиях для молодежи должны быть льготные программы, позволяющие хоть как-то обзавестись собственным жильем, рожать детей, зная, что у них есть хоть какое-то будущее.

"А в таких условиях живешь лишь для того, чтобы быть в тепле и что-то приготовить и поставить на стол каждый день. Радости от этого мало", - подытожил случайный собеседник. © Sputnik / Евгений Епанчинцев Молодежь не считает молдавских политиков "классными" и не идет на выборы

Еще одна молодая женщина, с которой пообщался корреспондент Sputnik Молдова, поведала, что работает по окончании вуза бухгалтером с зарплатой чуть больше 5 тысяч леев на небольшом предприятии. Даже имея собственное жилье в столице, этих денег, по словам собеседницы, ни на что не хватает, а перспективу занять более высокооплачиваемое место она пока не рассматривает в силу ряда причин.

"Сейчас все "тепленькие" бухгалтерские места заняты ближайшими или дальними родственниками руководителей этих компаний или предприятий. Соответственно, и зарплаты там - более высокие. А не имея влиятельного "кумэтру" рассчитывать, в общем-то, не на что. У меня друзья уехали в Нижний Новгород, устроились там, купили жилье. Звонят, говорят, что работа в городе по моей специальности есть, да и зарплата достойная. Вскоре поеду к ним, займусь оформлением российского гражданства", - рассказала женщина.

Еще один молодой столичный житель рассказал, что большинство его друзей уехали на ПМЖ в Канаду, а скоро и он навсегда покинет Молдову, когда все документы будут в порядке. Свой жизненный выбор он объясняет просто - хочется жить по-человечески, цивилизованно, пусть и небогато, но обеспеченно.

"Все мои друзья, уехавшие туда, - специалисты с высшим образованием и опытом работы. Да, они не могут там, в Канаде, заниматься своим любимым делом. Кто-то стелет газоны у коттеджей, кто-то устанавливает пластиковые окна и двери, кто-то задействован в строительстве. Да, там они "вкалывают", но знают, за что они так тяжело трудятся", - откровенно рассказал собеседник.

По статистике, из Молдовы ежедневно на заработки уезжает свыше ста трудоспособных граждан. Если провести простой арифметический расчет и умножить эту цифру на 365 календарных дней, выходит, что Молдову ежегодно покидает свыше 36 тысяч человек. Печальная цифра, особенно учитывая, что многие уезжают насовсем...

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