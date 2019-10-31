Виновата инфляция: что еще нужно, чтобы, наконец, построить новую тюрьму

КИШИНЕВ, 31 окт - Sputnik. Спортивные площадки для заключенных и просторные камеры обойдутся государству дополнительно в 10 миллионов евро. Министерство юстиции Молдовы инициирует переговоры с Банком развития Совета Европы об увеличении суммы кредита, предоставленного на строительство нового пенитенциарного учреждения.

Такой проект включен в повестку заседания правительства в пятницу.

Ранее финансовая организация согласилась выделить на эти цели молдавскому правительству 39 миллионов евро в виде займа и один миллион в виде гранта. Предполагалось, что вклад государства в возведение нового объекта составит 12 миллионов.

Почему проект подорожал

Договор между правительством Молдовы и Банком развития Совета Европы был подписан еще в 2013 году. С тех пор государство неоднократно заявляло о том, что в стране будет построена новая тюрьма. Пока дело не двигалось дальше разговоров, цены в Молдове росли.

"На этапе разработки проекта были сделаны предварительные подсчеты, в результате которых стало понятно, что расходы увеличатся. Кроме того, с 2013-го года в Молдове выросла инфляция на 5.9 процента, что тоже привело к увеличению необходимой суммы", - пояснили в профильном ведомстве. © Sputnik / Мирослав Ротарь Тендер на строительство новой тюрьмы в Кишиневе снова продлен

Учитывая эти обстоятельства, Банк развития Совета Европы согласился выделить Молдове дополнительные 10 миллионов. Соответствующее решение утвердил совет финансовой организации. Теперь осталось прописать в соглашении о займе новую цифру – 49 миллионов евро.

Зачем нужна новая тюрьма

Как утверждают в Минюсте, новое пенитенциарное учреждение построят в соответствии со всеми рекомендациями комитета по предупреждению пыток. Тюрьма № 13, возведенная еще в середине позапрошлого века, в последние годы часто привлекает внимание правозащитников. Переполненные камеры, непроветриваемые помещения, грязные санузлы свидетельствуют о том, что заключенные находятся в нечеловеческих условиях. Это стало причиной многих проигранных молдавским правительством дел в Европейском суде по правам человека. Новую тюрьму построят в пригороде Кишинева – поселке Бубуечь. Ее общая площадь составит 11 гектаров, на которых расположатся пять корпусов.

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