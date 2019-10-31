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Простуда, иллюстративное фото.

Молдавский антибиотик - как жителям Молдовы защитить себя от гриппа

CC0 / Pixabay / Mojpe
Общество
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Sputnik Молдова

Природные антибиотики помогут жителям нашей страны защитить себя от вирусов, которые начинают бушевать в Молдове с наступлением холодов.

КИШИНЕВ, 31 окт - Sputnik. В профилактике заболеваемости сезонными вирусами помогут лук и чеснок, которые надо умеренно употреблять с каждым приемом пищи, уверен один самых известных молдавских специалистов по народной медицине Влад Саинчук. 

Именно эти, природные антибиотики, чрезвычайно богатые фитонцидами, способствуя понялают тому, чтобы вредоносный вирус не проник в организм воздушно-капельным путем. 

Однако употреблять лук и чеснок в пищу некоторым людям необходимо с осторожностью лишь после консультации с семейным врачом, поскольку наравне с пользой, эти продукты могут нанести вред организму., если не соблюдать определенных условий. 
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© Sputnik / Алексей Мальгавко
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"К примеру, чеснок может спровоцировать боли в сердце, если съесть несколько долек за час-два до сна. Также с осторожностью необходимо употреблять в пищу блюда с крапивой, из которой многие варят суп, так как это может привести к обострению хронических почечных заболеваний. Проконсультировавшись с врачом, вы сможете узнать, как часто вам можно употреблять определенные продукты", - уточнил Саинчук в эфире радиостудии Sputnik Молдова. 

Для укрепления иммунитета специалист также порекомендовал ежедневно стараться употреблять в пищу свежие фрукты и овощи, выращенные в Молдове, поскольку они - более экологически чистые, чем импортные. Чтобы насытить организм омега-3 жирными кислотами, также рекомендуется есть рыбу хотя бы два-три раза в неделю. 

Сезонный грипп жители Молдовы встречают по-разному. Кто-то начинает без консультации с врачом принимать антибиотики, другие, напротив, лечатся народными методами: водкой с перцем, чесноком, медом или чаем с малиной.

Заведующая реанимационным отделением Инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галина Кирьякова советует в любых случаях не бросаться в крайности.

"Что касается чеснока, действительно, в нем есть антибактерицидные свойства. Но это же не повод съесть сразу 10 зубчиков чеснока в надежде, что ты не заболеешь. Употреблять мед или малину можно — это витамин С. Но остальные методы, кроме того, что люди усугубляют свои страдания, ничего не дают", — сказала врач в интервью корреспонденту Sputnik.

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Теги:
профилактика, продукты, ОРЗ, ОРВИ, грипп


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