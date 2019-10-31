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Аллея на бульваре Мирча чел Бэтрын, архивное фото.

Следующей весной Чеканы будет не узнать

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова

Сектор Чекана за два с половиной десятилетия стал достаточно зеленым, однако теперь деревьев в микрорайоне будет гораздо больше - примэрия Кишинева организовала субботник.

КИШИНЕВ, 31 окт - Sputnik. Более двух с половиной тысяч деревьев высадят в субботу, 2 ноября, на одном из участков по улице Заводской, 205. Помимо деревьев, на открытой площади посадят кустарники, заранее формируя сквер, который уже через 5-7 лет порадует кишиневцев обильной листвой и тенью в жаркое время года.

Что думают кишиневцы о первых солнечных деревьях, появившихся в городе в редактуре
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Что думают кишиневцы о первых "солнечных деревьях", появившихся в городе

Акцию по озеленению города организовал муниципалитет Кишинева с привлечением представителей и активистов общественных организаций. Это - второе мероприятие такого рода, проводящее столичной администрацией под девизом "Дерево для нашего будущего". Субботник начнется в 09:00 часов утра, а всех желающих принять в нем участие просят заранее регистрироваться по телефону приемной Ассоциации зеленого хозяйства - (022) 24-27-25. 

Местные власти предоставят участникам саженцы, лопаты, ведра и воду. А с собой необходимо "взять" лишь хорошее настроение.

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Теги:
зеленые насаждения, высадка, деревья, Чеканы


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