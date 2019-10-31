Станет ли милиция в Приднестровье полицией

ТИРАСПОЛЬ, 31 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. Приднестровская милиция не станет полицией по российскому аналогу. Такое категоричное мнение высказал лидер Приднестровья Вадим Красносельский на встрече с сотрудниками Министерства внутренних дел непризнанной ПМР.

"Вадима Красносельского спрашивали, не коснется ли гармонизация приднестровских норм с российским названием правоохранительного ведомства. Его ответ однозначен: приднестровская милиция полицией не станет", - отметили в пресс-службе приднестровского лидера.

В рамках встречи участники говорили о вероятности пересмотра приостановленных льгот для сотрудников МВД, подвижках в решении вопроса с получением приднестровцами российского гражданства и применении на территории региона материнского капитала, а также о мерах, принимаемых на госуровне для удержания на родине молодежи и о дальнейших перспективах реализации программы доступного жилья.

На встрече обсудили и состояние зданий, в которых располагаются некоторые подразделения органов внутренних дел. Говорили, в частности, о бендерской милиции.

Структурные единицы УВД расположены на сегодняшний день в пяти зданиях, каждое из которых нуждается в капитальном ремонте. Лидер Приднестровья напомнил о выделении Министерству внутренних дел суммы в 13 миллионов рублей ($800 тысяч), которые будут направлены на обновление инфраструктуры.