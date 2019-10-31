Изменение меню в детсадах и школах Молдовы: будут ли родители платить больше

Кормить по-новому: власти республики разработали план срочных мер для повышения качества питания в детсадах и школах по всей стране.

КИШИНЕВ, 31 окт – Sputnik. Введение черного списка поставщиков продуктов питания в детсады и школы, ужесточение административного и уголовного наказания за подобные нарушения, изменение детского меню питания, повышение зарплат персоналу, который занимается приготовлением пищи для воспитанников образовательных учреждений.

На эти и другие меры решили пойти власти, чтобы больше не допустить скандалов с питанием несовершеннолетних. Обо всем об этом рассказал генеральный секретарь правительства Андрей Спыну на пресс-конференции в четверг.

Он сообщил, что власти разработали план из 10 срочных мер, которые направлены улучшение питания и обеспечение питьевой водой школ и детских садов.

Спыну напомнил о случаях, когда не соблюдались минимальные стандарты по обеспечению качественными продуктами питания с серьезными последствиями для безопасности и здоровья детей

Среди включенных в план мер, как пояснил генсекретарь, значится "повышение уровня ответственности тех, кто виновен в сложившейся ситуации - как экономических агентов, так и менеджеров образовательных учреждений".

"Предлагаем изменить одно из положений правительства, чтобы вписывать в список запрещенных публичных закупок экономических операторов, а также их основателей и администраторов в случае, если они не выполнили обязательства в рамках процесса по закупкам. Теперь все желающие принять участие в конкурсе по публичным закупкам должны пройти этот фильтр", - сказал Спыну.

Как отметил чиновник, планируется внести изменения в Кодекс о правонарушениях и Уголовный кодекс, чтобы ужесточить наказание за нарушение норм по обеспечению продовольственным питанием детей. Власти рассматривают возможность повышения штрафов, однако все это еще только будет обсуждаться.

"Намерены повысить эффективность процедуры публичных закупок, чтобы менеджеры образовательных учреждений занимались качеством продуктов, и меньше бюрократией. Предлагаем разработать национальную модель меню питания, рекомендованного детям и школьникам согласно физиологическим нормам потребления и включения элементов здорового питания", - добавил генсекретарь.

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По его словам, одна из идей касается того, чтобы детям давали больше воды, чем сока. "Потому что соки содержат много сахара и вредят детям", - сказал он, добавив, что проект меню еще будет обсуждаться в рамках публичных консультаций.

На вопрос о том, подорожает ли меню, и будут ли родители платить больше за питание своих чад в детсаду или школе, чиновник отметил, что "согласно плану не включены какие-то расходы со стороны родителей".

Также планируется разработать технические условия и стандартизированный технический регламент на закупку продуктов питания в соответствии с конкретными стандартами качества для детей и студентов.

Помимо это власти намерены повысить зарплату персоналу образовательных учреждений, задействованного в приготовлении пищи для детей, - поварам и нянечкам на 360-530 в месяц. "Это первый шаг. Мы понимаем, что эта недостаточно велика", - сказал Спыну.

А получать они будут больше с 1 января 2020 года. Так утверждает генеральный секретарь.

Также планируется сделать публичной информацию о продуктах питания в каждом образовательном учреждении.

Все эти и другие действия власти намерены внедрить в течение ближайших 12 месяцев.

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Ранее Молдову всколыхнуло шокирующая история, произошедшая в одном из детских садов Кишинева, который снабжался рыбой с червями, хлебом с мазутом и металлическими элементами, а также протухшим мясом. Тогда выяснилось, что этот случай оказался не единичным. Проблема поставок некачественных и просроченных продуктов питания в образовательные учреждения Молдовы дошла до Высшего совета безопасности.

Позже появилась информация о том, что в республику в период с 20 августа по 4 октября этого года из 124 партий замороженной рыбы, импортированной в Молдову, 73-х оказались зараженными паразитами.

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