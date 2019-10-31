Детей семьи Зубковых, отобранных во Франции, могут вернуть в Молдову

Родители вместе с адвокатом и консулом республики в Париже посетили малышей, находящихся в Центре временного размещения.

КИШИНЕВ, 31 окт – Sputnik. В министерстве иностранных дел и евроинтеграции (МИДЕИ) инициировали создание межинституциональной рабочей группы, которая будет заниматься случаем семьи Зубковых, граждан Молдовы, у которых во Франции отобрали и отправили в Центр временного размещения. Об этом сообщили в четверг во внешнеполитическом ведомстве страны.

Семья недавно переехала жить во Францию. А в октябре у них отобрали детей. Увидев на теле малышки следы удара, директор детсада, который посещали дети, обратилась к родителям за разъяснением. Тогда они признали, что отец действительно ударил дочь за то, что она не слушалась. В итоге власти приняли решение отправить малышек в Центр временного размещения, а родителям дали возможность видеть их лишь раз в 10 дней.

Как заявили в МИДЕИ, 29 октября консул Молдовы в Париже, Алексей и Анастасия Зубковы и адвокат посетили Центр временного размещения в городе Сюси-ан-Бри. В ведомстве подчеркнули, что "состояние детей хорошее и у них нет проблем со здоровьем".

"МИДЕИ инициировали создание рабочей группы с привлечением всех ответственных структур Молдовы для определения действий, которые предстоит предпринять, чтобы решить проблему. Если будет получено разрешение французских властей, детей вернут в Республику Молдова при мониторинге компетентных структур страны", - ответили во внешнеполитическом ведомстве.

В министерстве добавили, что уделяют особое внимание проблеме семьи Зубковых и продолжат следить за развитием событий.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон обратился к своему французскому коллеге Эмманюэлю Макрону с просьбой оказать содействие в возвращении детей в семью.

Глава государства отметил, что "решил лично вмешаться в процесс урегулирования создавшейся ситуации, подписав официальное письмо президенту Французской Республики Эмманюэлю Макрону с просьбой оказать содействие в возвращении детей в семью".

Додон добавил, что в соответствии с рабочим графиком намерен вскоре отправиться с визитом в Париж и лично навестить эту семью.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK