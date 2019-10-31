Кабмин отверг инициативу о переводе инструкций к лекарствам на русский язык

По мнению правительства, перевод информации на упаковке на русский язык повысит цену лекарств и заставит фармацевтические компании отказаться от поставок в Молдову.

КИШИНЕВ, 31 окт — Sputnik. Правительство Молдовы дало отрицательное заключение на законопроект о переводе на русский язык инструкций к лекарственным препаратам. Законопроект был подготовлен парламентской фракцией Партии социалистов и зарегистрирован для рассмотрения в законодательном органе.

В отзыве на законопроект, который опубликован на официальном сайте, правительство заявляет, что перевод текстов на упаковке и инструкций к лекарствам на русский язык приведет к повышению цен на препараты и уменьшению числа поставщиков лекарственных средств в Молдову.

"Необходимость снабжать лекарства проспектами на русском языке потребует изготовления специальных серий продукта для Молдовы, или переупаковку импортированных медикаментов для вкладывания инструкций на русском языке, что приведет к дополнительным расходам", - говорится в информационной записке кабинета министров.

По заявлению правительственных экспертов, фармацевтические компании готовы выпускать эксклюзивную упаковку по запросу страны-импортера, однако только начиная с партии определенного размера, однако рынок Молдовы слишком мал, чтобы соответствовать этим условиям.

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Как указано в отзыве правительства, такие меры могут потребовать увеличения размеров лекарственных упаковок, что также приведет к подорожанию лекарств, сокращению числа поставщиков и дефициту медикаментов на рынке Молдовы.

По данным Национального бюро статистики, в Молдове растет потребление лекарств. В 2016 году доля лекарств в общих расходах на медицинское обслуживание на одного человека составила 73,5% по сравнению с 64,4% в 2008 году.

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