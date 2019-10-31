Наркобизнес и иностранные студенты: видео спецоперации в Кишиневе

КИШИНЕВ, 31 окт – Sputnik. Правоохранительные органы раскрыли деятельность преступной группировки, в число которое входили в том числе иностранные студенты - граждане Израиля. Члены формирования занимались незаконным оборотом наркотиков.

В операции по задержанию подозреваемых принимали участие бойцы спецназа Fulger.

"Проблема незаконной миграции является актуальной и представляет интерес для международного сообщества. Республике Молдова не является исключением. В обязанности правоохранительных органов входит предотвращение и борьбе с незаконной миграцией и преступлениями, которые угрожают национальной безопасности государства", - заявил прокурор по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел Ион Шликарь.

По его словам, в данном случае в результате следственных мероприятий удалось установить, что в состав формирования входили как граждане Молдовы, так и иностранцы, а именно граждане Израиля.

"Им удалось наладить преступную схему по получению наркотиков в особо крупных размерах у различных поставщиков – как граждан Молдовы, так и иностранцев с последующей продажей нашим соотечественникам и гостям республики – опять же гражданам Израиля. Последние – студенты двух столичных вузов", - сказал прокурор.

Он подчеркнул, что часть наркотиков продавали либо возле этих учебных заведений, либо непосредственно на территории этих учреждений.

Что известно о лидере группировки

Руководил преступным формированием 23-летний израильтянин - студент четвертого курса столичного медуниверситета. Он закупал наркотики у гражданина Молдовы, с которым выращивал коноплю "только для себя". Однако позже молодой человек стал продавать марихуану иностранным студентам. Известно, что подельник иностранца - 40-летний житель республики, принадлежащий к академической среде.

"Члены группировки, имею ввиду граждан Израиля, приобретали по 130-150 леев за грамм наркотиков у ряда граждан Молдовы, которые также специализировались на продажах наркотиков, а затем реализовывали запрещенные вещества по 250-300 леев за грамм", - отметил Шликарь.

По его словам, задержаны восемь человек, из которых пятеро помещены под предварительный и домашний арест. А еще 10 человек – граждан Израиля находятся на свободе. Большинство из них иностранцы. Органы уголовного преследования должны высказаться в ближайшее время об их процессуальном статусе и превентивных мер.

Все фигурирующие в этом деле граждане направлены на наркологическую экспертизу. У 14 из них – все иностранные студены – положительный результат на употребление марихуаны. Если их вина будет доказана, то им грозит до 15 лет тюрьмы.

Статистика СИБа

За последние три года Антитеррористический центр Службы информации и безопасности констатировал, что некоторые иностранные студенты преимущественно арабской национальности участвовали в различной деятельности, что привело к определенным рискам и ряду конфликтных ситуаций в отношении гражданам Молдовы, заявил глава ведомства Сергей Мицелеску.

"За последние три года некоторые иностранные студенты участвовали в совершении ряда преступлений – хулиганство, употребление наркотиков, дача взяток и так далее. К настоящему моменту мы можем говорить о примерно 30 иностранных студентов, которых выдворили с территории страны", - отметил он.

Что касается нынешнего дела, то, по его словам, следствие началось порядка четырех месяцев назад. "До этого были случаи, что некоторые иностранные студенты только употребляют наркотики, а сейчас мы установили, что среди них есть и те, кто продавал запрещенные вещества, кто являлся лидером группировки", - сказал глава Антитеррористического центра.

По его словам, "задокументировано много систематических продолжительных дискуссий по аспектам, которые мы можем считать дискуссиями, способными спровоцировать проявление радикальных взглядов".

По данным правоохранительных органов, иностранцы, которые фигурируют в этом деле, проявляли агрессивное и насильственное, проявляли интересом к оружию, радикальным веб-страницам, в том числе криминальные действия, которые могут быть связаны с террористическими актами на территории Молдовы.

Десятки обысков

Всего по этому делу проведено 34 обыска. При чем не только в Кишиневе, но и в Кагуле. В этих же городах сотрудники правоохранительных органов ликвидировали две лаборатории по производству, выращиванию и переработке конопли.

"Проведены многочисленные обыски. Обнаружены и изъяты довольно большие объемы наркотиков, а именно марихуаны.

Установлены места выращивания и изготовления этих наркотиков – лаборатории. Изъяты весы, электронные носители, на которых содержалась определенная информация, после изучения которой установлено, что она представляет интерес для следствия. Самое важное, что найдены и изъяты деньги, полученные в результате незаконной деятельности. Часть из них была передана в рамках "контрольной закупки", - сказал Шликарь.

Более того у студентов-наркоманов сотрудники правоохранительных органов нашли маски и холодное оружие, а после изучения их мобильных телефонов выявлены их личные фотографии с оружием, наркотиками и так далее.

Находились в Молдове незаконно

В ходе следствия выяснилось, что у некоторых из иностранных студентов, проходящих по этому делу, были нарушения правил проживания на территории Республики Молдова некоторыми иностранцами, участвующими в расследовании.

Бюро по миграции и беженцам должно принять решение об аннулировании их права на проживание на территории страны.

Реакция Медуниверситета

Администрация медицинского университета имени Н. Тестимицану, руководство вуза приняло к сведению данный случай.

"Университет сотрудничает со следственными органами, чтобы внести свой вклад в выяснение всех обстоятельств совершения преступления со стороны иностранных граждан - студентов нашего учреждения", - отметили в вузе.

В университете отметили, что осуждают любое поведение, которое противоречит законодательным и моральным нормам.

"Если их вина студентов медицинского университета имени Н. Тестимицану будет продемонстрирована, то они рисуют быть исключенными и ответить согласно действующему законодательству за совершенные действия", - отметили в университете.

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