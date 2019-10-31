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Мужчина в наручниках после задержания полицией

Наркобизнес и иностранные студенты: видео спецоперации в Кишиневе

© AP Photo / Peter Dejong
Общество
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Sputnik Молдова

Сотрудники правоохранительных органов в шоке от схемы по обороту наркотиков, которую организовал иностранный студент столичного медуниверситета.

КИШИНЕВ, 31 окт – Sputnik. Правоохранительные органы раскрыли деятельность преступной группировки, в число которое входили в том числе иностранные студенты - граждане Израиля. Члены формирования занимались незаконным оборотом наркотиков.

В операции по задержанию подозреваемых принимали участие бойцы спецназа Fulger.

"Проблема незаконной миграции является актуальной и представляет интерес для международного сообщества. Республике Молдова не является исключением. В обязанности правоохранительных органов входит предотвращение и борьбе с незаконной миграцией и преступлениями, которые угрожают национальной безопасности государства", - заявил прокурор по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел Ион Шликарь.

Подростки, иллюстративное фото.
© Sputnik / Александр Лыскин
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По его словам, в данном случае в результате следственных мероприятий удалось установить, что в состав формирования входили как граждане Молдовы, так и иностранцы, а именно граждане Израиля.

"Им удалось наладить преступную схему по получению наркотиков в особо крупных размерах у различных поставщиков – как граждан Молдовы, так и иностранцев с последующей продажей нашим соотечественникам и гостям республики – опять же гражданам Израиля. Последние – студенты двух столичных вузов", - сказал прокурор.

Он подчеркнул, что часть наркотиков продавали либо возле этих учебных заведений, либо непосредственно на территории этих учреждений.

Что известно о лидере группировки

Руководил преступным формированием 23-летний израильтянин - студент четвертого курса столичного медуниверситета. Он закупал наркотики у гражданина Молдовы, с которым выращивал коноплю "только для себя". Однако позже молодой человек стал продавать марихуану иностранным студентам. Известно, что подельник иностранца - 40-летний житель республики, принадлежащий к академической среде.

"Члены группировки, имею ввиду граждан Израиля, приобретали по 130-150 леев за грамм наркотиков у ряда граждан Молдовы, которые также специализировались на продажах наркотиков, а затем реализовывали запрещенные вещества по 250-300 леев за грамм", - отметил Шликарь.

По его словам, задержаны восемь человек, из которых пятеро помещены под предварительный и домашний арест. А еще 10 человек – граждан Израиля находятся на свободе. Большинство из них иностранцы. Органы уголовного преследования должны высказаться в ближайшее время об их процессуальном статусе и превентивных мер.

Алкоголизм, иллюстративное фото.
CC0 / Pixabay / rebcenter-moscow
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Все фигурирующие в этом деле граждане направлены на наркологическую экспертизу. У 14 из них – все иностранные студены – положительный результат на употребление марихуаны. Если их вина будет доказана, то им грозит до 15 лет тюрьмы.

Статистика СИБа

За последние три года Антитеррористический центр Службы информации и безопасности констатировал, что некоторые иностранные студенты преимущественно арабской национальности участвовали в различной деятельности, что привело к определенным рискам и ряду конфликтных ситуаций в отношении гражданам Молдовы, заявил глава ведомства Сергей Мицелеску.

"За последние три года некоторые иностранные студенты участвовали в совершении ряда преступлений – хулиганство, употребление наркотиков, дача взяток и так далее. К настоящему моменту мы можем говорить о примерно 30 иностранных студентов, которых выдворили с территории страны", - отметил он.

Что касается нынешнего дела, то, по его словам, следствие началось порядка четырех месяцев назад. "До этого были случаи, что некоторые иностранные студенты только употребляют наркотики, а сейчас мы установили, что среди них есть и те, кто продавал запрещенные вещества, кто являлся лидером группировки", - сказал глава Антитеррористического центра.

Арест
CC0 / Pixabay / 4711018
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По его словам, "задокументировано много систематических продолжительных дискуссий по аспектам, которые мы можем считать дискуссиями, способными спровоцировать проявление радикальных взглядов".

По данным правоохранительных органов, иностранцы, которые фигурируют в этом деле, проявляли агрессивное и насильственное, проявляли интересом к оружию, радикальным веб-страницам, в том числе криминальные действия, которые могут быть связаны с террористическими актами на территории Молдовы.

Десятки обысков

Всего по этому делу проведено 34 обыска. При чем не только в Кишиневе, но и в Кагуле. В этих же городах сотрудники правоохранительных органов ликвидировали две лаборатории по производству, выращиванию и переработке конопли.

"Проведены многочисленные обыски. Обнаружены и изъяты довольно большие объемы наркотиков, а именно марихуаны. 

Обыски, архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
В 26 районах Молдовы прошли обыски в рамках борьбы с оборотом наркотиков
Установлены места выращивания и изготовления этих наркотиков – лаборатории. Изъяты весы, электронные носители, на которых содержалась определенная информация, после изучения которой установлено, что она представляет интерес для следствия. Самое важное, что найдены и изъяты деньги, полученные в результате незаконной деятельности. Часть из них была передана в рамках "контрольной закупки", - сказал Шликарь.

Более того у студентов-наркоманов сотрудники правоохранительных органов нашли маски и холодное оружие, а после изучения их мобильных телефонов выявлены их личные фотографии с оружием, наркотиками и так далее.

Находились в Молдове незаконно

В ходе следствия выяснилось, что у некоторых из иностранных студентов, проходящих по этому делу, были нарушения правил проживания на территории Республики Молдова некоторыми иностранцами, участвующими в расследовании.

Бюро по миграции и беженцам должно принять решение об аннулировании их права на проживание на территории страны.

Реакция Медуниверситета

Администрация медицинского университета имени Н. Тестимицану, руководство вуза приняло к сведению данный случай.

"Университет сотрудничает со следственными органами, чтобы внести свой вклад в выяснение всех обстоятельств совершения преступления со стороны иностранных граждан - студентов нашего учреждения", - отметили в вузе.

В университете отметили, что осуждают любое поведение, которое противоречит законодательным и моральным нормам.

"Если их вина студентов медицинского университета имени Н. Тестимицану будет продемонстрирована, то они рисуют быть исключенными и ответить согласно действующему законодательству за совершенные действия", - отметили в университете.

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