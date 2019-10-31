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Вадим Брынзан

Гражданство Молдовы за деньги могут получить еще 26 человек

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова

К моменту введения моратория на предоставление гражданства РМ за инвестиции более двух десятков зарегистрированных заявок еще не были рассмотрены.

КИШИНЕВ, 31 окт — Sputnik. Еще 26 человек могут получить гражданство Молдовы за деньги. К моменту введения моратория на программу предоставления гражданства за инвестиции их заявки были зарегистрированы, но не рассмотрены. Об этом заявил министр экономики и инфраструктуры Вадим Брынзан в эфире национального телеканала.

Загранпаспорт гражданина Молдовы
© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове введен мораторий на прием заявок на получение гражданства

По словам министра, с момента запуска программы было подано 37 заявок от иностранных граждан, из которых пятеро успели получить гражданство Молдовы, заплатив в общей сложности 545 тысяч евро.

Таким образом, после введения моратория на выдачу гражданства РМ за инвестиции на рассмотрении оставалось 32 заявки, из которых четыре впоследствии забрали сами заявители, а две были отклонены. Из оставшихся 26 заявок готовы к рассмотрению 18 и еще восемь находятся в стадии обработки.

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Заявки предстоит рассмотреть Комиссии по вопросам гражданства и предоставления политического убежища при президенте Молдовы, затем они должны быть утверждены указом главы государства.

Если все эти заявки будут одобрены, в бюджет Молдовы попадет еще 3,7 миллиона евро, заявил Брынзан.

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Теги:
гражданство


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