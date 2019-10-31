Ни один из кандидатов не прошел конкурс на должность главы Таможенной службы

Комиссия по отбору констатировала, что никто из претендентов не соответствует необходимым требованиям.

КИШИНЕВ, 31 окт — Sputnik. Ни один из кандидатов на должность директора Таможенной службы не прошел конкурс, заявили члены комиссии по отбору, сформированной министерством финансов.

Об этом заявили члены комиссии после интервью с претендентами, которые состоялись в четверг, 31 октября. Таким образом, пост главы Таможенной службы Молдовы остается вакантным.

Комиссия отметила, что как Юрие Горя, так и Наталья Каленик по итогам интервью получили среднюю оценку ниже 7,5. Учитывая этот результат, конкурс был прекращен и будет организован повторно.

Конкурс на замещение должности главы Таможенной службы был объявлен 3 сентября. Заявки на участие подал 21 претендент.

В комиссию по рассмотрению заявок вошли министр финансов Наталья Гаврилица, представитель Госканцелярии Игорь Талмазан, начальник управления по спорным вопросам и контролю законности минфина Андрей Балан, представитель гражданского общества Сержиу Гайбу, представитель деловой среды Татьяна Ларюшина, эксперт по человеческим ресурсам Елена Левинца-Перчун и психолог Татьяна Буянина. В качестве наблюдателя к работе комиссии был привлечен журналист Ион Пряшка.

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В финал конкурса вышли два кандидата - Наталья Каленик, которая занимает пост вице-председателя Торгово-промышленной палаты и основатель стартап-хаба Dreamups Innovation Campus Юрий Горя.

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