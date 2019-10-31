Бдительный водитель помог остановить пьяного за рулем на улице Кишинева

Водитель последовал за нарушителем и "вел" его до прибытия экипажа патрульной полиции. За рулем автомобиля находился 42-летний мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения.

КИШИНЕВ, 31 окт — Sputnik. На горячую телефонную линию, открытую для сообщений о пьяных за рулем, поступил звонок от одного из водителей. На проспекте Дачия он заметил автомобиль Volkswagen Passat, который вилял по улице, нарушая правила дорожного движения.

Водитель последовал за нарушителем и "вел" его до прибытия экипажа патрульной полиции. За рулем автомобиля находился 42-летний мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения. Тестирование в полицейском участке показало наличие алкоголя в выдыхаемом им воздухе в объеме 1,25 мг/л, что в десять раз превышает допустимую норму.

Против нарушителя возбуждено уголовное дело, он лишен водительских прав.

Полиция напоминает, что о пьяных водителях за рулем автомобиля можно сообщить на номер горячей линии 067 112 902 или 112.

С начала года на дорогах Молдовы выявлено более 3700 водителей в состоянии алкогольного опьянения.

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