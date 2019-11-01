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Алкоголизм

Спивающаяся Молдова - почему в ноябре любителям выпить объявят бой

CC0 / Pixabay / rebcenter-moscow
Общество
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Sputnik Молдова

В предпоследний месяц уходящего года министерство здравоохранения республики немерено провести информационную кампанию о вреде алкоголя и факторах рисках, вызванных опьянением.

КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. В период с 1 по 30 ноября в республике состоится настоящий месяц трезвости. Конечно, объявлять сухой закон никто не собирается, однако министерство здравоохранения намерено развернуть широкую информационную кампанию, сообщая гражданам, к каким пагубным последствиям ведет злоупотребление алкоголем, в том числе за рулем. 

Основной целью кампании молдавского Минздрава является изменение отношения общества к употреблению алкоголя, выработка новой общественной модели поведения, где это зло будут повсеместно порицать. 

Исследования, проведенные на национальном уровне, наглядно показывают тревожную ситуацию в молдавском обществе: порядка 19% граждан страны в возрасте от 16 до 65 лет систематически злоупотребляют алкоголем.

Тревожна ситуация и с числом людей, которые не задумываются о том, что злоупотребление крепкими напитками может привести к тяжелым заболеваниям.

Такси
CC0 / Pixabay / jackmac34
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Таковых - 32 процента. Из-за "игр с зеленым змием" около 13% наших сограждан получают тяжкие телесные повреждения в ДТП или в драках, зачастую становясь их инициаторами. 

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Однако финальная, обобщающая цифра и вовсе пугает - 81% людей с алкогольной зависимостью отметили, что не собираются сокращать привычные для них дозы.

Между тем, Молдова продолжает находиться в топе самых пьющих стран мира. В среднем, за последние годы расчет употребляемого за 365 дней чистого алкоголя на душу населения составил 15,2 литра.

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Теги:
министерство здравоохранения РМ, кампания, алкоголь


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