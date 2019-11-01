В Кишиневе есть место милосердию - как жители столицы помогают малоимущим

Неравнодушные граждане продемонстрировали наглядно, что заботу о тех, кто находится рядом, они не утратили.

КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. "Сытый голодного не поймет". Эта пословица иногда довольно четко характеризует состояние общества в Кишиневе. Не каждый живет по библейской заповеди "возлюби ближнего своего, как самого себя".

Однако для многих милосердие и сострадание - это не пустые звуки. Жители молдавской столицы сочувствуют пенсионерам и людям из социально-уязвимых слоев населения и стараются хоть как-то помочь им. Пусть эта помощь символическая, но человеку, оказавшемуся в беде, станет большим подспорьем.

В одном из магазинов Кишинева простые граждане оборудовали импровизированный социальный стенд.

Они просто поставили на подоконник маркета пластмассовый ящик, положив на него несколько батонов хлеба, и прикрепили надпись: "Для тех, у кого не хватает денег на хлеб".

Конечно, учитывая уровень жизни молдавских пенсионеров, хлеб пожилые люди разбирают быстро. Однако импровизированная витрина постоянно пополняется - покупатели, которые хотят помочь старикам, покупают лишний батон и кладут его в "ящик милосердия".

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