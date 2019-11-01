Как молдавским женщинам красиво одеться, потратив при этом минимум средств

Даже имея незначительную сумму в кармане, молдавские женщины могут выглядеть красиво - на гуманитарных рынках иногда попадаются отличные вещи брендового качества, за которые модницы платят втридорога в бутиках.

КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. Молдавские женщины являются одними из самых красивых в мире. Однако на фоне повседневной рутины и проблем, с которыми сталкиваются многие жительницы страны, и на фоне нехватки средств они не всегда могут позволить себе дорогие вещи и предметы гардероба.

Как молдавской женщине оставаться прекрасной, имея минимум средств, можно ли недорого и стильно одеться в брендовые вещи в "секонд-хэнде"? Ответ мы знаем - можно!

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На так называемых гуманитарных рынках иногда можно приобрести весьма неплохие и даже брендовые вещи европейского качества. А в помощь современной моднице, у которой не хватает средств для того, чтобы покупать наряды в известных магазинах, не один десяток модных сайтов, где детально рассказывается, как подобрать гармоничные сочетания в одежде, как соблюсти цветовую гамму.

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Молдавские портнихи также показывают верх мастерства и перешивают любой наряд из "секонд-хэнда" таким образом, что одежда сидит как "влитая".

Наша страна на протяжении многих лет славится своими безупречными портнихами, которые буквально творят чудеса. Благодаря их мастерству, а также европейскому качеству вещей, попадающихся на гуманитарных рынках, наши женщины могут "на выходе" получить довольно стильную, а главное — идеально сидящую по их фигуре вещь.

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