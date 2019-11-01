Пилотный проект протестируют в ходе второго тура местных выборов

Тестирование системы идентификации избирателей на участках проведут на тех же участках, что и 20 октября – в ЦИК считают, что первая проверка была успешной.

КИШИНЕВ, 1 ноя – Sputnik. Центральная избирательная комиссия и во втором туре местных выборов продолжит протестировать пилотный проект - систему идентификации избирателей на участках с помощью устройств, считывающих штрих-коды в удостоверениях личности. Об этом сообщили в пятницу в Центризбиркоме.

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Новинку внедрили впервые в ходе голосования 20 октября. Тестирование системы прошло на избирательных участках №1-70 в столичном секторе Ботаника. В ЦИК тогда заявили, что технология внесет вклад в автоматизацию ввода идентификационного номера избирателя в приложение "Явка на выборах".

"Проект доказал свою эффективность, продемонстрировав уменьшение времени, использованного для идентификации избирателей в приложении "Явка на выборах". Во втором туре его применят на тех же участках", - отметили в Центризбиркоме.

Ответственными за реализацию во втором туре также будут операторы информационной системы "Выборы" на указанных участках.

Выбор мэров и советников

Всеобщие местные выборы прошли в Молдове 20 октября. Гражданам предстояло избрать 898 глав местных администраций и 11 580 советников на четырехлетний срок. В них приняли участие 1 миллион 173 тысячи 834 человека с правом голоса, что составляет 41,68% от количества тех, кто был включен в избирательные списки.

В итоге после первого тура избрали глав местных администраций в 514 населенных пунктах страны. Во втором туре определятся победители в остальных 384-х.

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Для второго тура выборов примара муниципия Кишинев напечатают 635 тысяч 921 бюллетень, в том числе почти 224 тысячи на русском языке. Для этого используют непрозрачную (матовую) бумагу фиолетового цвета. Длина бюллетеня составит 120 миллиметров, а ширина – 140 миллиметров.

Для остальных 383 населенных пунктов, где по итогам первого тура главу местной администрации не избрали, подготовят почти 1 миллион 61 тысячу бюллетеней, в том числе 183,6 тысячи – на русском языке. Эти бюллетени будут розового цвета, а их размер такой же, как в Кишиневе.

Стоимость одного бюллетеня для голосования – 0,11 лея. За весь тираж заплатят 188 тысяч 327 леев.

Впервые за 8 лет в муниципии Кишинев организуют exit-poll. Опрос будет проводиться на 67 избирательных участках. В последний раз подобный анализ в Молдове реализовали в мае 2011 года.

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