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Водители фур вышли на протест и стоят на выезде из Кишинева

Водители фур вышли на протест и стоят на выезде из Кишинева - видео

© Sputnik /
Общество
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Sputnik Молдова

Акции протеста проходят на выезде из молдавской столицы, а также на севере Молдовы: корреспонденты Sputnik передают с места событий.

КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. В Молдове водители фур вышли на акцию протеста. Они стоят на выезде из Кишинева, а также устроили митинг на севере страны.

Игорь Додон
© Sputnik / Miroslav Rotari
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По словам организаторов, грузоперевозчики устроили забастовку, так как у них нет права на транзит через Россию, Украину и Польшу.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон заявил, что пассивность министерства экономики и правительства поставили под угрозу транзит молдавских товаров через Украину.

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Глава государства напомнил, что в сентябре в ходе его встречи с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком была достигнута договоренность о предоставлении Молдове со стороны России 1250 "дозволов" на транзит товаров из нашей страны в РФ через Украину.

Также глава государства выразил возмущение тем, что в Молдове правительственные чиновники торгуют разрешениями, которые Россия предоставляет нашей стране бесплатно.

Прямую трансляцию с протеста ведет Sputnik.

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Теги:
Кишинев, протест, видео


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