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Празднование Фестиваля этносов Молдовы в Кишиневе

Игорь Додон открыл второй Форум этносов

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова

Президент Молдовы подчеркнул, что в нашей стране удалось добиться долгосрочного межэтнического согласия и национального консенсуса.

КИШИНЕВ, 1 ноя — Sputnik. Игорь Додон принял участие во втором Форуме этносов, который открылся сегодня в столичном Дворце Республики под патронатом главы государства и в ознаменование 30-летия образования общественного этнокультурного движения. Об этом президент Молдовы сообщил в Facebook.

Президент приветствовал сотни участников, представляющих многие этносы Молдовы, а также депутатов Парламента во главе со спикером Зинаидой Гречаной и аккредитованных в Кишиневе дипломатов.

В своем выступлении Игорь Додон отметил, что в нашей стране удалось добиться долгосрочного межэтнического согласия и широкого национального консенсуса.

"Представители других этносов, населяющих Молдову, гордятся тем, что являются ее гражданами, а мы гордимся таким большим разнообразием культур и языков в РМ", - написал Додон.

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Теги:
межэтнические отношения


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