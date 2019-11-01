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Национальное бюро статистики

Директор Национального бюро статистики отправлен в отставку

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова

Уволены директор Нацбюро статистики, замглавы Агентства "Молдсилва" и госсекретарь, а назначен новый генсекретарь - такие решения приняло правительство.

КИШИНЕВ, 1 ноя – Sputnik. Члены кабмина на заседании в пятницу утвердили отставку директора Национального бюро статистики Виталие Валкова.

"Предлагается освободить с 18 ноября от занимаемой должности гендиректора Национального бюро статистики Виталие Валкова на основании заявления об отставке", - сказал генеральный секретарь правительства Андрей Спыну. 

Валков стал руководителем НБС 31 мая 2016 года. Должность руководителя структуры освободилась после того, как 18 мая 2016 года в отставку отправили Марина Господаренко, возглавившего Нацбюро статистики в середине февраля того года и сменившего Лучию Споялэ

Национальное бюро статистики
© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове очередную перепись населения могут провести в 2023 году

Частая смена руководства структуры в тот период была связана с недовольством правительства тем, как решался вопрос с подведением итогов переписи населения и жилищного фонда, проведенной в 2014 году.

Но и после назначения Валкова вопросы о подведении итогов переписи остались. Даже спустя четыре года после ее проведения окончательных результатов не было. 

В октябре 2018 года в Нацбюро статистики заявляли, что новую перепись удастся провести не раньше 2023 года. Это несмотря на то, что большинство стран запланировали такое мероприятие на 2020 год.

Другие отставки и назначения

Также был отправлен в отставку вице-директор Агентства "Молдсилва" Ион Платон. Он будет освобожден от занимаемой должности с 7 ноября. Ушел с поста секретаря Минюста и Лауренциу Хадыркэ.

В то же время Анатолие Топалэ назначили генеральным секретарем министерства образования, культуры и исследований. До этого он занимал пост директора Национального агентства по куррикулуму и оцениванию.

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Теги:
отставка, увольнение


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