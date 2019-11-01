Военные сдали кровь для девушки, пострадавшей в ДТП в Чадыр-Лунге

Военнослужащие Национальной армии откликнулись на просьбу о помощи со стороны родственников молодых людей, пострадавших в ДТП в Чадыр-Лунге.

КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. Во главе с командующим Национальной армии бригадным генералом Игорем Горганом военные сдали кровь в Национальном центре переливания крови в Кишиневе.

"Мы надеемся, что нашему примеру последуют и другие граждане, чтобы помочь тем, кому сегодня необходима помощь", - заявили военнослужащие, сообщает пресс-служба Министерства обороны РМ.

Четверо молодых людей пострадали в ночном ДТП 28 октября в городе Чадыр-Лунга. Водитель автомобиля BMW не справился с управлением, машина вылетела в кювет и перевернулась.

У девушки, которая тоже была в машине, перелом бедра, черепно-мозговая травма. Врачам пришлось удалить у нее селезенку. Состояние девушки остается стабильно тяжелым, сообщают врачи.

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