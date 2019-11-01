Военные сдали кровь для девушки, пострадавшей в ДТП в Чадыр-Лунге

КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. Во главе с командующим Национальной армии бригадным генералом Игорем Горганом военные сдали кровь в Национальном центре переливания крови в Кишиневе.
"Мы надеемся, что нашему примеру последуют и другие граждане, чтобы помочь тем, кому сегодня необходима помощь", - заявили военнослужащие, сообщает пресс-служба Министерства обороны РМ.
Четверо молодых людей пострадали в ночном ДТП 28 октября в городе Чадыр-Лунга. Водитель автомобиля BMW не справился с управлением, машина вылетела в кювет и перевернулась.
У девушки, которая тоже была в машине, перелом бедра, черепно-мозговая травма. Врачам пришлось удалить у нее селезенку. Состояние девушки остается стабильно тяжелым, сообщают врачи.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK