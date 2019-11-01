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Водительские права.

Одобрен договор о признании водительских прав Молдовы в Турции

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова

В январе 2019 года Турция ратифицировала протокол, согласно которому граждане Турции и Молдовы могут взаимно посещать обе страны по удостоверению личности.

КИШИНЕВ, 1 ноя — Sputnik. На заседании правительства было одобрено соглашение о взаимном признании водительских прав между Молдовой и Турцией.

Решением кабинета министров сформированная правительственная делегация, которой предстоит согласовать детали соглашения в Турции. В состав делегации включены представители МВД и Агентства госуслуг, делегацию возглавит госсекретарь МВД Георге Балан.

В январе 2019 года Турция ратифицировала протокол, согласно которому граждане Турции и Молдовы могут взаимно посещать обе страны по удостоверению личности.

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Протокол, подписанный правительствами двух стран, вносит изменения в молдо-турецкое межправительственное соглашение об отмене виз от 1 ноября 2012 года.

Ранее протокол был ратифицирован и парламентом Молдовы.

Вместе с тем облегченный режим посещения двух стран гражданами Молдовы и Турции не предоставляет права на трудоустройство.

Пребывать на территории страны въехавшие граждане могут в течение 90 дней, для того, чтобы остаться на более длительный срок, необходимо получить въездную визу.

В октябре 2018 года президенты Молдовы и Турции Игорь Додон и Реджеп Тайип Эрдоган подписали совместную декларацию о стратегическом сотрудничестве двух стран.

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