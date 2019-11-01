В Кишинев из Италии доставлена гражданка Молдовы с инсультом

КИШИНЕВ, 1 ноя — Sputnik. Экипаж скорой помощи SMURD доставил в Кишинев 66-летнюю гражданку Молдовы, которая перенесла инсульт в итальянском городе Болонья.
Пациентку по дороге сопровождали врачи, она доставлена в Молдову в стабильном состоянии.
По прибытии в страну больная была передана бригаде врачей института неврологии и нейрохирургии столицы. Здесь женщина получит дополнительную медицинскую помощь.
По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, это шестая операция экипажей SMURD в Республике Молдова.
В конце сентября спасатели доставили в Молдову пострадавшего в Черногории 45-летнего гражданина республики, который также перенс инсульт, находясь в черногорском городе Бар.
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