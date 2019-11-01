Брынзан: "В целом Молдова готова к зимнему сезону"

Парламентская комиссия по экономике, бюджету и финансам провела публичные слушания по вопросам обеспечения энергетической безопасности Республики Молдова.

КИШИНЕВ, 1 ноя — Sputnik. В парламентских слушаниях участвовали представители министерства экономики и инфраструктуры, министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, Национального агентства по регулированию в энергетике, госпредприятия Moldelectrica.

На заседании комиссии выступил глава минэкономики Вадим Брынзан. Он заявил, что "в целом страна готова к зимнему сезону, а министерство предприняло все меры для обеспечения энергетической безопасности страны".

Также на заседании был заслушан отчет по подготовке к строительству распределительной электроэнергетической станции в Вулканештах.

По словам уполномоченных лиц, строительство станции в Вулканештах начнется, когда будет готова тендерная документация. После проведения тендера понадобится от 8 до 12 на выбор компании, которая начнет стройку. Таким образом, строительство станции может начаться не ранее 2022 года и продлится около дву лет.

Тендер на строительство линии электропередач Вулканешты-Кишинев может состояться в мае следующего года, а строительство продолжится не менее двух лет.

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