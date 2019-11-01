Стоимость новой тюрьмы в Кишиневе повысилась на 10 миллионов евро

Правительство объявило о начале переговоров с Банком развития Совета Европы о предоставлении дополнительных средств.

КИШИНЕВ, 1 ноя — Sputnik. Правительство обратится к Банку развития Совета Европы с просьбой о выделении дополнительного финансирования для строительства новой тюрьмы в Кишиневе. Это решение было принято на заседании кабинета министров.

Речь идет о выделении дополнительных 10 миллионов евро. Необходимость в добавочном финансировании возникла из-за роста цен на стройматериалы, строительные и проектные работы.

По сообщению министерства юстиции, строительство нового пенитенциара начнется в 2020 году и продлится около трех лет.

Ранее финансовая организация согласилась выделить на эти цели молдавскому правительству 39 миллионов евро в виде займа и один миллион в виде гранта. Предполагалось, что вклад государства в возведение нового объекта составит 12 миллионов.

Общая стоимость строительства составит 52 миллиона евро.

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