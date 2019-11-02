Мраморные клопы впали в спячку, но угроза вновь проснется в 2020 году

Теплая и сухая погода в октябре способствовала бурному размножению сразу нескольких видов вредителей сельскохозяйственных культур. В дополнение к местным вредным насекомым Молдова перенесла нашествие азиатского мраморного клопа.

КИШИНЕВ, 2 ноя - Sputnik. В октябре Молдова перенесла настоящее нашествие опасного сельскохозяйственного вредителя - мраморных клопов, которые характерны для Азии, но редко встречаются в наших краях.

Наибольший урон в этом году чужестранный вредитель нанес на юге и в центральной части страны. С наступлением осенних холодов это насекомое впало в спячку, сообщает Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA). Однако в следующем году фермерам вновь придется столкнуться с вредителем.

В Молдову паразиты проникли с территории соседней Украины, из Одесской области, утверждают ученые. Также осенью 2018 года они заполонили столицу Румынии - Бухарест. Впервые на территории Румынии эти паразиты появились в 2015 году.

Мраморный клоп крайне опасен для большинства фруктов и овощей, выращиваемых в Молдове, а также для виноградников. Насекомое поедает плоды, оставляя в них зияющие дыры. Плод или ягода, пораженные паразитом, имеют горький привкус, а вино, которое производят из винограда, подвергшегося нападению таких насекомых, как правило, имеет характерный горький вкус.

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