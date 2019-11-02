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Дикая лисица

За месяц в Молдове выявлены еще девять случаев бешенства

© Sputnik / Алексей Даничев
Общество
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Sputnik Молдова

Только за первые шесть месяцев 2019-го этот вирус обнаружили у 23 животных в 13 населенных пунктах республики.

КИШИНЕВ, 2 ноя — Sputnik. Девять новых случаев бешенства были зарегистрированы в Молдове за последний месяц. Об этом сообщает Национальное агентство продовольственной безопасности (ANSA).

Четыре случая бешенства отмечены у крупного рогатого скота в Хынчештском, Ниспоренском, Глодянском и Фалештском районах.

Прививание от вируса бешенства
© Fotolia / Tobias Arhelger
Проблема бешенства в Молдове: несколько лет ситуация напряженная

Также зарегистрированы три случая бешенства у кошек в Кантемирском, Фалештском и Флорештском районах, один случай заражения лисы и один - свиньи в Слободзейском районе.

Согласно статистике, в 2018 году в 10 административно-территориальных единицах Молдовы у 53 животных было зарегистрировано бешенство. А за первые шесть месяцев 2019-го этот вирус обнаружили у 23 животных в 13 населенных пунктах республики.

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Теги:
бешенство


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