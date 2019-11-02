За месяц в Молдове выявлены еще девять случаев бешенства

Только за первые шесть месяцев 2019-го этот вирус обнаружили у 23 животных в 13 населенных пунктах республики.

КИШИНЕВ, 2 ноя — Sputnik. Девять новых случаев бешенства были зарегистрированы в Молдове за последний месяц. Об этом сообщает Национальное агентство продовольственной безопасности (ANSA).

Четыре случая бешенства отмечены у крупного рогатого скота в Хынчештском, Ниспоренском, Глодянском и Фалештском районах.

Также зарегистрированы три случая бешенства у кошек в Кантемирском, Фалештском и Флорештском районах, один случай заражения лисы и один - свиньи в Слободзейском районе.

Согласно статистике, в 2018 году в 10 административно-территориальных единицах Молдовы у 53 животных было зарегистрировано бешенство. А за первые шесть месяцев 2019-го этот вирус обнаружили у 23 животных в 13 населенных пунктах республики.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK