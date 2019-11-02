В Гагаузии растет число классов реального профиля в школах — динамика радует

В Гагаузии, по решению местных властей, каждый лицей с реальным классом получает из бюджета автономии по 100 тысяч леев на оснащение кабинетов химии и физики.

КИШИНЕВ, 2 ноя — Sputnik. За последние три года в лицеях Гагаузии наблюдается динамика роста числа классов с реальным профилем.

По состоянию на 1 октября 2019 года в школах автономии открыто 11 реальных классов, в которых обучается 243 ребенка. Еще 16 классов, где учатся 322 человека, – гуманитарии, - сказала заместитель начальника управления образования Гагаузии Анна Руссу.

По ее словам, еще три года назад в автономии было 8 реальных и 18 гуманитарных классов.

В Гагаузии, по решению властей, каждый лицей с реальным классом получает из бюджета автономии по 100 тысяч леев на оснащение кабинетов химии и физики.

Если такая тенденция сохранится, то к 2025 году число реальных и гуманитарных классов в Гагаузии сравняется.

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