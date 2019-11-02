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Такси

Проверки на дорогах — у таксистов в Кишиневе выявили десятки нарушений

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова

Правоохранители выявили ряд водителей такси, которые выехали на работу в состоянии алкогольного опьянения.

КИШИНЕВ, 2 ноя — Sputnik. В Кишиневе завершился рейд по проверке такси. С 28 октября по 1 ноября сотрудники полиции проверяли, насколько водители и руководство автопарков соблюдают правила пассажирских перевозок.

По сообщению Управления полиции Кишинева, нарушений зафиксировали несколько видов. Среди самых распространенных - отсутствие документов о техническом тестировании, неисправные фары, непригодные для безопасной перевозки людей шины.

Более того, несколько водителей такси выехали на работу в нетрезвом состоянии.

В целом было составлены 20 протоколов о различных нарушениях.

В начале октября в социальных сетях появилась видеозапись, на которой запечатлено, как таксист во время поездки отпускал руль и пританцовывал, не прерывая движения. 

На кадрах видно, как водитель хлопает в ладоши в такт мелодии, а после остановки на пешеходном переходе трогается с места, не касаясь руля и продолжая пританцовывать.

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Теги:
такси


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